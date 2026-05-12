Batman’ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu ve Zore Şelalesi görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor. Bölge, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Batman ile Kulp arasındaki bölgede yer alan Zore Kanyonu, sarp kayalıkları, doğal yürüyüş parkurları ve peş peşe sıralanan şelaleleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş rotasına sahip olan bölge, özellikle doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Zore Kanyonu ve Şelalesi görenleri mest ediyor

Kanyon içerisinde bulunan Zore Şelalesi ise tarihi çınar ağaçları ve rengarenk açan çiçeklerin arasında eşsiz bir görüntü sunuyor. Şelalenin oluşturduğu doğal manzara ziyaretçilere huzur verirken, çevrede kale görünümünü andıran yüksek kayalıklar bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Bahar aylarında su debisinin artmasıyla daha görkemli bir görüntüye kavuşan Zore Şelalesi, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz bir keşif noktası olarak öne çıkıyor. Bölge sakinleri ise Zore Kanyonunun doğal yapısının korunarak turizme kazandırılmasının bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

