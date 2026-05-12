TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Cennetin Çocukları dizisiyle ilgili final iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Sezon sonunda devam edip etmeyeceği merak edilen yapım için alınan karar, dizinin takipçileri tarafından yakından izleniyor.

Ayvalık’ta çekilen ve bir dönem oyuncu kadrosundaki değişikliklerle dikkat çeken Cennetin Çocukları dizisinin ekran macerasına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Son haftalarda reyting performansı tartışılan yapımın geleceğiyle ilgili karar netleşmeye başladı.

CENNETİN ÇOCUKLARI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi için final kararı alındığı öğrenildi. Motto Prodüksiyon imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu dizinin ekran yolculuğunu kısa süre içinde tamamlayacağı konuşuluyor.

Başrollerinde Burak Serdar Şanal ile Buse Meral’in yer aldığı yapımın yeni sezonda devam etmesi planlanıyordu. Ancak son haftalarda beklenen reyting seviyesine ulaşılamaması nedeniyle proje için final kararı verildiği belirtildi. Dizi özellikle sezon içinde yaşanan hikaye ve başrol değişiklikleri nedeniyle dikkat çekmişti.

Cennetin Çocukları final mi yapıyor? Başroller değişmişti

CENNETİN ÇOCUKLARI KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 36. bölümde final yapması planlanıyor. Dizinin 12 Mayıs haftasında 32. bölümü ekranlara gelirken, projenin dört bölüm sonra izleyiciye veda edeceği ifade edildi.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCULARI

Kamil - Burak Serdar Şanal

Zeynep - Buse Meral

Şeref - Zafer Algöz

Cennet - Şebnem Doğruer

Baytar Ahmet - Yurdaer Okur

Sezen - Ecem Çalhan

Azil - Deniz Hamzaoğlu

Bayram - Evliya Aykan

Aylak Adem - Ali Gözüşirin

Muharrem Türkseven - Sezer

Ada Mihrioğlu - Ayşe

Haberle İlgili Daha Fazlası