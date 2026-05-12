Müşteri gibi bindi, taksiciye dehşeti yaşattı! Korkunç bıçaklı gasp girişimi kamerada
İzmir’de bir saldırgan, müşteri gibi bindiği takside dehşet saçtı. Sürünün boynuna bıçak dayayarak gasp girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alınırken, dehşet anları araç içi kameraya yansıdı. Yaralı sürünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Olay Karabağlar ilçesinde Uzundere otobanı mevkiinde dün saat 21.15 sıralarında meydana geldi.
- Şüpheli, taksiye müşteri olarak bindi.
- İneceği sırada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaşıp elindeki bıçağı sürücünün boğazına dayayarak gasp girişiminde bulundu.
- Yaşanan arbedede sürücü boynundan bıçak darbesi aldı.
- Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- Taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Olay anları araç içi kamerasına yansıdı.
Taksi şoförlerine saldırıların son adresi İzmir oldu. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir erkek şüpheli dün saat 21.15 sıralarında Uzundere otobanı mevkiinde bir taksiye müşteri olarak bindi.
PARAYI BAHANE EDİP SALDIRDI
İneceği sırada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaşan şüpheli, aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayıp gasp girişiminde bulundu.
Gaziantep’te rehin alınan taksicinin yeni görüntüsü ortaya çıktı! ‘Cesur’ müdahale sonrası ilk kez konuştu
BOYNUNDAN YARALADI
Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü, panikle araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı, olay yerinden uzaklaştı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KORKUNÇ SALDIRI KAMERADA
Öte yandan taksicinin yaralandığı ve saldırganı kendinden uzaklaştırdığı o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin parayı uzatır gibi yapıp aniden bıçağı sürücünün boğazına dayaması, şoförün boynundan yaralanması ve ardından araçtan inerek saldırganla mücadele ettiği görüldü.