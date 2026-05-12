İzmir’de bir saldırgan, müşteri gibi bindiği takside dehşet saçtı. Sürünün boynuna bıçak dayayarak gasp girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alınırken, dehşet anları araç içi kameraya yansıdı. Yaralı sürünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taksi şoförlerine saldırıların son adresi İzmir oldu. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir erkek şüpheli dün saat 21.15 sıralarında Uzundere otobanı mevkiinde bir taksiye müşteri olarak bindi.

Müşteri gibi bindi, taksiciye dehşeti yaşattı! Korkunç bıçaklı gasp girişimi kamerada

PARAYI BAHANE EDİP SALDIRDI

İneceği sırada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaşan şüpheli, aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayıp gasp girişiminde bulundu.

BOYNUNDAN YARALADI

Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü, panikle araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı, olay yerinden uzaklaştı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KORKUNÇ SALDIRI KAMERADA

Öte yandan taksicinin yaralandığı ve saldırganı kendinden uzaklaştırdığı o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin parayı uzatır gibi yapıp aniden bıçağı sürücünün boğazına dayaması, şoförün boynundan yaralanması ve ardından araçtan inerek saldırganla mücadele ettiği görüldü.

