Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak 15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin kadro dağılımı netleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alımların 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını duyurdu. Bakan Gürlek açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan personel alımının merkez ve taşra teşkilatlarında gerçekleştirileceğini belirtti.

Paylaşılan bilgilere göre alım yapılacak kadrolar arasında 5 bin 259 zabıt kâtibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacı yer alıyor. Ayrıca 44 farklı unvanda personel alımı yapılacağı bildirildi.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihine ilişkin resmi takvimin ise ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

KADRO DAĞILMI NASIL OLACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek resmi "X" adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda;

Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz.

Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.

Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

