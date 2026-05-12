Adalet Bakanlığı’na 15 bin personel alımı! Zabıt kâtibi, mübaşir, psikolog.... Kadrolar belli oldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilanların açılacağını duyurdu. Bakan Gürlek “Alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz” diyerek kadroları ve alınacak personel sayılarını açıkladı. İşte detaylar…
- Alım yapılacak 44 farklı unvan bulunuyor.
- En çok zabıt kâtibi (5.259) ve infaz ve koruma memuru (4.508) alınacak.
- Ayrıca 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir ve 900 icra kâtibi gibi kadrolar da yer alıyor.
- Alınacak personeller hem taşra teşkilatlarında hem de merkezde görevlendirilecek.
- Bu alımlarla adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam artışı hedefleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce müjdesini verdiği ‘Adalet Bakanlığı’na 15 bin sözleşmeli personel’ alımının başladığını duyurdu. Bakan Gürlek, alımların 2026 yılında tamamlanacağını belirterek alım yapılacak kadroları da açıkladı. Hangi kadrolara ne kadar alım yapılacak? İşte detaylar…
44 FARKLI UNVAN
Bakan Gürlek, 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel alınacağını bildirdi.
Alınacak personel kadroları şöyle;
|Unvan
|Alım Sayısı
|Zabıt Kâtibi
|5.259
|İnfaz ve Koruma Memuru
|4.508
|Destek Personeli
|1.300
|Mübaşir
|1.041
|İcra Kâtibi
|900
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|524
|Psikolog
|410
|Teknisyen
|322
|Büro Personeli
|316
|Hemşire
|286
|Sosyal Çalışmacı
|90
|Farklı Unvanlar
|44
Gürlek alım yapılacak olan personellerin hem taşra teşkilatlarında hem de merkezde görevlendirileceğini söyledi. Gürlek, ilanların çıkacağını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı’na bir kez daha teşekkür etti.
“İLANA ÇIKIYORUZ”
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek “Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz” mesajını verdi.
İSTİHDAM KAPISI
Adalet Bakanlığı, bakanlığa alınacak 20 bin personelin ilk 5 bininin göreve başladığını, kalan 15 bin personelin 2026 yılı içinde kademeli olarak alınacağını duyurmuştu. Bu alımlarla birlikte adliyeler ve ceza infaz kurumlarında önemli bir istihdam kapısı açılacağı belirtilmişti.