Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilanların açılacağını duyurdu. Bakan Gürlek “Alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz” diyerek kadroları ve alınacak personel sayılarını açıkladı. İşte detaylar…

Adalet Bakanlığı’na 15 bin personel alımı! Zabıt kâtibi, mübaşir, psikolog.... Kadrolar belli oldu

44 FARKLI UNVAN

Bakan Gürlek, 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel alınacağını bildirdi.

Alınacak personel kadroları şöyle;

Unvan Alım Sayısı Zabıt Kâtibi 5.259 İnfaz ve Koruma Memuru 4.508 Destek Personeli 1.300 Mübaşir 1.041 İcra Kâtibi 900 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 524 Psikolog 410 Teknisyen 322 Büro Personeli 316 Hemşire 286 Sosyal Çalışmacı 90 Farklı Unvanlar 44

Gürlek alım yapılacak olan personellerin hem taşra teşkilatlarında hem de merkezde görevlendirileceğini söyledi. Gürlek, ilanların çıkacağını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı’na bir kez daha teşekkür etti.

“İLANA ÇIKIYORUZ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek “Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz” mesajını verdi.

İSTİHDAM KAPISI

Adalet Bakanlığı, bakanlığa alınacak 20 bin personelin ilk 5 bininin göreve başladığını, kalan 15 bin personelin 2026 yılı içinde kademeli olarak alınacağını duyurmuştu. Bu alımlarla birlikte adliyeler ve ceza infaz kurumlarında önemli bir istihdam kapısı açılacağı belirtilmişti.

