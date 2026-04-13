Adalet Bakanlığı personel alımında son durum! Kadro ve başvuru tarihi açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen adayların gözü kulağı yayımlanacak ilanda. Daha önce yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı 2026’da adliye ve cezaevlerine 15 bin personel alımı yapacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımında son durum ne? Kadro ve başvuru tarihi açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı, bakanlığa alınacak 20 bin personelin ilk 5 bininin göreve başladığını, kalan 15 bin personelin 2026 yılı içinde kademeli olarak alınacağını duyurmuştu. Bu alımlarla birlikte adliyeler ve ceza infaz kurumlarında önemli bir istihdam kapısı açılacak. Alımlara ilişkin yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.
PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?
Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi öngörülen personel arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli kadrolar yer alıyor.
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)
Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)
Mübaşir
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Teknisyen ve Tekniker
Hemşire ve Sağlık Teknikeri
Psikolog ve Sosyal Çalışmacı
Mühendis ve İstatistikçi
İşaret Dili Tercümanı
Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)