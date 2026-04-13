Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen adayların gözü kulağı yayımlanacak ilanda. Daha önce yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı 2026’da adliye ve cezaevlerine 15 bin personel alımı yapacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımında son durum ne? Kadro ve başvuru tarihi açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı, bakanlığa alınacak 20 bin personelin ilk 5 bininin göreve başladığını, kalan 15 bin personelin 2026 yılı içinde kademeli olarak alınacağını duyurmuştu. Bu alımlarla birlikte adliyeler ve ceza infaz kurumlarında önemli bir istihdam kapısı açılacak. Alımlara ilişkin yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.

Personel alımı başvuru tarihleri ve şartları yayımlanan kılavuzla netleşecek. Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler.

PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi öngörülen personel arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli kadrolar yer alıyor.

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen ve Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

Haberle İlgili Daha Fazlası