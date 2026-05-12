Lakers'ı 4-0'la dağıttı: Thunder, Batı Konferansı finaline çıktı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 115-110 yenerek, seriyi 4-0 kazandı ve Batı Konferansı finaline çıktı.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı kaydederken; Ajay Mitchell ise 28 sayı attı.
Lakers'ta LeBron James 24 sayı ve 14 ribaunt; Austin Reaves 27 sayı, Rui Hachimura ise 25 sayı ile oynadı.
CAVALIERS SERİDE 2-2'LİK EŞİTLİK SAĞLADI
Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers konuk ettiği Detroit Pistons'ı 112-103 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell'in 43 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Mitchell, karşılaşmanın ikinci yarısında 39 sayı atarak, NBA play-off rekorunu egale etti.
Pistons'ta Caris LeVert 24 sayı, Cade Cunningham ise 19 sayı attı.