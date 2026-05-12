NBA'de Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles'ta oynanan Batı Konferansı yarı final 4'üncü maçını 115-110'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 4-0 kazanan Thunder, Batı Konferansı finaline yükseldi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı kaydederken; Ajay Mitchell ise 28 sayı attı.

Lakers'ta LeBron James 24 sayı ve 14 ribaunt; Austin Reaves 27 sayı, Rui Hachimura ise 25 sayı ile oynadı.

CAVALIERS SERİDE 2-2'LİK EŞİTLİK SAĞLADI

Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers konuk ettiği Detroit Pistons'ı 112-103 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell'in 43 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Mitchell, karşılaşmanın ikinci yarısında 39 sayı atarak, NBA play-off rekorunu egale etti.

Pistons'ta Caris LeVert 24 sayı, Cade Cunningham ise 19 sayı attı.

