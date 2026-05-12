Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek. Peki, 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? İşte il dışı tayin takviminin ayrıntıları...

Millî Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri; öğretmenlerin tercihleri, ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



Duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.



Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Hizmet puanlarının hesabında başvurunun son günü olan 20 Mayıs 2026 tarihi esas alınacak.

İL DIŞI TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 14 Mayıs-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında son gün saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek.

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Atama sonuçları, 22 Mayıs 2026 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

