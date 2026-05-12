Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen Biyoteknoloji Günleri’nde, yapay zeka destekli “elektronik burun” teknolojilerinin ağız kokusu üzerinden diyabet, akciğer ve ağız kanseri gibi hastalıkların erken teşhisinde kullanılabildiği belirtildi. Uzmanlar, yapay zekanın sağlık alanında tanı ve tedavi süreçlerine giderek daha fazla katkı sunduğunu vurguladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Erdem, Mühendislik Fakültesi Mimar Sinan Konferans Salonu'nda düzenlenen Biyoteknoloji Günleri kapsamında yaptığı sunumda, yapay zekanın sağlık alanında önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Yapay zekanın bugün görme, işitme, dokunma, koku ve tat duyuları üzerinden analiz yapabildiğini ifade eden Erdem, özellikle ağız kokusu üzerinden hastalık tespitine yönelik çalışmaların dikkati çektiğini dile getirdi.

Nefeste saklı hastalıklar: Elektronik burunlar tıpta yeni dönem başlatıyor

DİYABET, ŞEKER, KANSER…

Erdem, yapay zeka destekli elektronik burun sistemlerinin çeşitli hastalıkların teşhis sürecinde kullanılmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapay zekayla ağız kokusu üzerinden hastalık tespiti yapılıyor. Bu konuda çok yoğun çalışmalar var. Diyabetin, şeker hastalığının, ağız kanserlerinin, akciğer kanserlerinin ağız kokusu üzerinden ayırt edilmesini sağlayan yapay zeka destekli elektronik burunlar çalışmalara katkı sunuyor."

CERRAHİDE DE KULLANILIYOR

Prof. Dr. Erdem, yapay zekanın cerrahi uygulamalarda da kullanıldığını ancak bu alandaki çalışmaların gelişmeye devam ettiğini söyledi.

TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya da genetik ve biyomühendislik alanlarında yapay zeka destekli çalışmalar yürütüldüğünden bahsetti.

Kaya, iki gün sürecek Biyoteknoloji Günleri kapsamında öğrencilere güncel bilimsel gelişmelere ilişkin sunumlar yapılacağını kaydetti.

