Çaycı Hüseyin ekranlara geri döndü! Bu kez mafya lideri rolünde
Bir dönem Çocuklar Duymasın ile geniş kitleler tarafından tanınan ve özellikle canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alparslan Özmol, uzun bir aranın ardından A.B.İ dizisine transfer oldu.
Son olarak “Kuruluş Osman” dizisinde “Gürbüz Alp” karakterine hayat veren Özmol, yaklaşık üç yıldır televizyon projelerinde yer almıyordu.
ALPARSLAN ÖZMOL A.B.İ DİZİSİNDE
ATV’nin iddialı yapımları arasında gösterilen yeni dizi A.B.İ. için yayınlanan tanıtım fragmanı ise sürpriz bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Fragmanda mafyatik bir karakterle izleyici karşısına çıkan Alparslan Özmol’un projeye dahil olduğu netlik kazandı.
KARAKTERİ MERAK UYANDIRDI
Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncunun dönüşü, hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medyada dikkat çekti. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Özmol’un yeniden bir yapımda yer alması hayranları tarafından ilgiyle karşılanırken, oyuncunun farklı karakter yorumu da şimdiden merak konusu oldu.
Alparslan Özmol’un canlandıracağı karakterin hikayeye nasıl yön vereceği ise şimdiden tartışılmaya başlandı.