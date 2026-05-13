Kaydet

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sürekli gittiği berberde tıraş olup para ödemeyen şahıs, durumdan rahatsız olan esnafın "Bir daha gelme" uyarısı üzerine adeta dehşet saçtı. Uyarıya öfkelenerek akrabalarıyla birlikte dükkanı basan ve ortalığı savaş alanına çeviren şahsın o anları saniye saniye kameraya yansırken; saldırıya uğrayan ve "Seni burada yaşatmayız" şeklinde tehditler aldığını belirten berber Mehmet Ali İğrek yetkililerden yardım istedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası