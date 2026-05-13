“Çocuklarıma tek kuruş bırakmayacağım” diyerek mirasını devlete bırakacağını açıklayan İbrahim Tatlıses’e, torunu Baran Karakeçili’den dikkat çeken bir suçlama yöneltildi. Karakeçili, tehdit edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra ameliyat olan İbrahim Tatlıses ile ilgili yaşanan gelişmeler gündemden düşmezken, aile içi tartışmaların sürdüğü görüldü. Çocuklarıyla davalık olduğu bilinen sanatçıya, torunu Baran Karakeçili tarafından çarpıcı bir iddia geldi.

“TEHDİT EDİLDİM, HAKARETE UĞRADIM”

Baran Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dedesi İbrahim Tatlıses tarafından bir kişi aracılığıyla annesi ve kız kardeşinin tehdit edildiğini ve kendisinin de hakarete uğradığını öne sürdü. Karakeçili, paylaşımında “Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat, annem ve kız kardeşim ile tehdit edildim ve üstüne hakarete uğradım. Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır. Herkesin bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses’e torunu Baran’dan şok suçlama: ‘Tehdit edildim’

Öte yandan İbrahim Tatlıses, hastaneden taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamalarla yeniden gündem olmuş, “Parayı ben kazanmışım, kime ne?” sözleriyle mirasına ilişkin çıkışı dikkat çekmişti.

ASİSTANI TUĞÇE’YE ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

O dönem torunu Burak Baran Karakeçili ise sosyal medya paylaşımında, İbrahim Tatlıses’in asistanı Tuğçe hakkında dikkat çekici iddialarda bulunmuştu. Karakeçili, asistan Tuğçe’nin yoğun bakım sürecinde farklı davranışlar sergilediğini ve aile ile sanatçı arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediğini öne sürmüştü. Ayrıca, asistanın bazı tutumlarının kendisini rahatsız ettiğini belirterek sert ifadeler kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses’e torunu Baran’dan şok suçlama: ‘Tehdit edildim’

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“Maalesef İbrahim Tatlıses’in ‘Herkesten daha iyi bakıyor, benim canımı’ dediği, evler arabalar hediye ettiği asistanı Tuğçe… İbrahim Tatlıses yoğun bakımdan ‘Hastanedeyim, yanındayım’ diye para alıp, tedavi altındaki adamı bırakıp eğlenceye gitmeyi çok iyi biliyor.

Evet, dediğiniz gibi; aileniz daha düşünceli asistanınız.

Size diyecek söz bulamıyorum. Yaptıklarınız yaş sınırını çoktan aştı İbrahim Tatlıses.

Siz de biraz da damar olsaydı, asistanınız ailenizi size kötülerken ‘iyi ya da kötü, bunlar benim ailem’ derdiniz."

Haberle İlgili Daha Fazlası