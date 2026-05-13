Meteoroloji saat verip uyardı: 39 ilde kuvvetli sağanak etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Ankara, İzmir ve Mersin’in de bulunduğu 39 il için yarın sabah ve öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Gök gürültülü yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve hortum gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildirildi.
- Mersin, Adana, Osmaniye'nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
- Burdur'un doğusu, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
- Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yarın sabah saatlerinden sonra kısa süreli, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
- Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
