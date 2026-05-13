İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. AKOM, yarın (Perşembe) etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Sağanakla birlikte yarın hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altına inecek. Haftanın devamında ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan son verilere göre, şehir genelinde uzun süredir hakim olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar etkisini yitiriyor. Hafta boyunca 22-24 derece civarında seyreden sıcaklıkların, bugünden itibaren kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre akşam saatlerinden itibaren azalmaya başlayacak olan hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altına gerileyecek.

YARIN İÇİN "GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK" UYARISI

AKOM, özellikle İstanbulluları yarın (14 Mayıs Perşembe) yaşanması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Yarın gün boyu etkili olması tahmin edilen "gök gürültülü sağanak yağış" geçişlerinin, metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış bırakacağı öngörülüyor. Bölgesel olarak şiddetini artırabilecek bu yağışların, özellikle sabahın erken saatlerinde ve akşam saatlerinde trafiği ve günlük yaşamı etkileyebileceği belirtiliyor.

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Sıcaklık düşecek, sağanak gelecek!

HAFTA SONU GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Yağışlı ve serin geçecek perşembe gününün ardından İstanbul'da hafta sonu tablo biraz daha olumluya dönüyor. Cuma günü parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, cumartesi günü hava sıcaklıklarının 24°C'ye kadar yükseleceği ve "az bulutlu ve açık" bir gökyüzünün İstanbulluları karşılayacağı tahmin ediliyor. Hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayanlar için Cumartesi günü en ideal gün olarak öne çıkıyor.

HAFTANIN İLK GÜNÜNDE YAĞIŞ TEKRAR DEVREDE

Pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da hava tekrar bulutlanmaya başlıyor. Pazar günü parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren tekrar yağış geçişleri görülmesi öngörülüyor. Pazartesi ve Salı günleri de yerel ve hafif yağışlı havanın etkisini sürdüreceği, sıcaklıkların ise 19-20°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların dışarı çıkarken hava tahmin raporlarını dikkate alarak tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

