BUSKİ tarafından yayımlanan 13 Mayıs 2026 Bursa su kesintisi listesiyle birlikte birçok ilçede planlı kesinti ve arıza çalışmaları duyuruldu. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa’daki bazı mahallelerde belirli saatlerde su kesintisi uygulanacak.

Bursa’da yaşayan vatandaşlar güncel su kesintisi duyurularını araştırıyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamalara göre altyapı ve arıza çalışmaları nedeniyle çeşitli ilçelerde saatlik ve gün boyu sürecek kesintiler yaşanacak.

13 MAYIS BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ

BUSKİ’nin yayımladığı listeye göre Mustafakemalpaşa ilçesinde Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 10-15 Mayıs tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacak. Çalışmaların kanalizasyon altyapısı kapsamında sürdüğü belirtildi.

13 Mayıs Bursa su kesintisi listesi açıklandı: Bursada sular ne zaman gelecek?

13 Mayıs Çarşamba günü ayrıca Nilüfer Esentepe Mahallesi Hande Sokak ve çevresinde 10.00-13.00 saatleri arasında, Osmangazi Gündoğdu Mahallesi’nde 10.45-13.00 saatleri arasında, Küçükbalıklı Mahallesi Kırçiçeği Sokak çevresinde ise 10.15-11.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Yıldırım ilçesinde Çınarönü, Duaçınarı ve Mollaarap mahallelerinde de arıza çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler uygulanacak.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BUSKİ’nin açıklamasına göre kesintilerin büyük bölümünün aynı gün içerisinde planlanan saat aralıklarında sona ermesi bekleniyor. Arıza çalışmalarının erken tamamlanması halinde bazı bölgelere suyun belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.

Özellikle Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların kısa süreli arıza kaynaklı olduğu belirtilirken, Mustafakemalpaşa’daki çalışmaların birkaç gün süreceği aktarıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları ve gerekli su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları konusunda uyarıda bulundu.

