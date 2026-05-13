Kastamonu’da ağabeyini ahıra kilitleyerek ateşe verdiği iddia edilen 65 yaşındaki Mecit B. hakkında 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istendi. Mecit B., kendini “Suçsuzum. Mağdurum. 2018 yılında aramızda bir tartışma olmuştu. Bundan dolayı ailesi ve kendisi bana iftira atmakta” diyerek savundu.

29 Temmuz 2025 tarihinde Kastamonu’nun Cide ilçesinde Mecit B.'ye ait iki katlı evde çıkan yangın, samanlığa da sıçradı. Yangında Mecit B. (65) ile kardeşi Mevlüt B. (78) yaralandı.

Kardeşini kilitleyip yaktığı iddia edilmişti! Ahırdaki dehşette istenen ceza belli oldu

KORKUNÇ İDDİA

Mevlüt B., yangını bilinçli çıkarttığı ve kendisini öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle kardeşi Mecit B.'den şikayetçi oldu. İddialar sonrasında Mecit B., tutuklandı. Cumhuriyet savcısı, duruşmada verdiği mütalaasında sanığın, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme' suçunun yargılanmasını istedi.

“SUÇSUZUM, MAĞDURUM”

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Mecit B., "Ben bir şey yapmadım. Suçsuzum. Mağdurum. 2018 yılında aramızda bir tartışma olmuştu. Bundan dolayı ailesi ve kendisi bana iftira atmaktadır. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" diyerek kendini savundu.

21 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Mecit B. hakkında 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Mecit B., yangın anında kardeşini görmediğini belirterek şunları söylemişti:

Yanıma gelip tahta ile benim kafama vurdu. Elinde bidon vardı, bana vurup kaçarken tutuştu. Kafama tahta ile vurunca kafamdan kan geldi. Ben de onun yüzünden yanmaya başladım. Mevlüt de 'Yandım' diyerek koşarak kaçtı. Evi yakmadım, kapıları kilitlemedim. Mevlüt bana husumet beslediği için şahit bulmak için komşunun çeşmesine gitti. Bizim evde de sular akıyordu, çeşme vardı.



MİRAS ANLAŞMAZLIĞI

Kardeşi ile aralarında 2011 yılından bu yana miras anlaşmazlığı olduğunu belirten Mevlüt B., "Kardeşimin nasıl yaralandığını bilmiyorum, ben o sırada kendi canımı kurtarma telaşı içerisindeydim" demişti.

