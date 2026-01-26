Ahırdaki dehşette kan donduran iddia: Kardeşim, beni benzin döküp yaktı
Kastamonu’da kardeşini ahıra kilitleyerek ateşe vererek öldürmeye çalıştığı iddia edilen tutuklu Mecit B. hakim karşısına çıktı. İddiaları reddeden Mecit B. “Mevlüt bana husumet beslediği için şahit bulmak için komşunun çeşmesine gitti. Bizim evde de sular akıyordu, çeşme vardı” dedi. Kardeşi Mevlüt B. ise “Pencerenin arasından gaz gibi bir şey geldi. Kapıyı da üzerime kilitledi” diye konuştu.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evde çıkan ve iki kardeşi yaralayan yangın sonrası, Mevlüt B.'nin miras anlaşmazlığı nedeniyle yangını kardeşinin çıkardığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Mecit B., "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında dava açıldı.
- 29 Temmuz 2025'te Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan ev yangınında kardeşler Mecit B. ve Mevlüt B. yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi.
- Mevlüt B., yangını kardeşinin çıkardığını iddia ederek şikayetçi oldu; Mecit B. tutuklandı ve "canavarca hisle üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.
- Yangının, kardeşler arasındaki 2011 yılından bu yana devam eden miras anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi.
- Mevlüt B., yangın sırasında kardeşinin kendisini ahırda kilitlediğini iddia ederken, Mecit B. yangın anında kardeşini görmediğini savundu.
29 Temmuz 2025’te Kastamonu'nun Cide ilçesinde Mecit B.'ye ait iki katlı evde yangın çıktı, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı. İki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yangında kardeşler Mecit B. (65) ile kardeşi Mevlüt B. (78) yaralandı. Mevlüt B., yangını kardeşinin çıkarttığını iddia ederek şikayetçi oldu, Mecit B., tutuklandı.
Mecit B. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.
“ŞAHİT BULMAK İÇİN KOMŞUNUN ÇEŞMESİNE GİTTİ”
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’mde görülen davada Mecit B., hakim karşısına çıktı. Yangın anında kardeşini görmediğini belirten Mecit B. şunları söyledi:
Yanıma gelip tahta ile benim kafama vurdu. Elinde bidon vardı, bana vurup kaçarken tutuştu. Kafama tahta ile vurunca kafamdan kan geldi. Ben de onun yüzünden yanmaya başladım. Mevlüt de 'Yandım' diyerek koşarak kaçtı. Evi yakmadım, kapıları kilitlemedim. Mevlüt bana husumet beslediği için şahit bulmak için komşunun çeşmesine gitti. Bizim evde de sular akıyordu, çeşme vardı.
“ELİM, YÜZÜM YANIYORDU”
Mevlüt B. ise olay sırasında ahırda çalıştığını, kardeşinin üzerine kapıyı kilitlediğini belirterek şöyle konuştu:
Pencerenin arasından gaz gibi bir şey geldi. Kapıyı da üzerime kilitledi. Ahırda yangın çıkınca ben kapıyı tekmeleyip dışarı çıktım. Elim, yüzüm yanıyordu. Bağıra bağıra söndürmek için çeşmeye koştum, 'Yanıyorum' diye. Komşular sesi duyunca yanıma geldi, 'Ne oldu' diye sordu. Ben de 'Kardeşim beni de evi de yaktı' dedim. Komşumuz Mustafa üzerimdeki ateşi söndürdü. Sonra ambulans geldi, beni hastaneye götürdüler. Kardeşim, beni ahırdan çıkınca üzerime benzin döküp yaktı
MİRAS ANLAŞMAZLIĞI VARMIŞ
Kardeşi ile aralarında 2011 yılından bu yana miras anlaşmazlığı olduğunu belirten Mevlüt B., "Kardeşimin nasıl yaralandığını bilmiyorum, ben o sırada kendi canımı kurtarma telaşı içerisindeydim" dedi.
“8 SENE ÖNCE DE BİR OLAY YAŞANDI”
Tutuklu sanık Mecit B.'nin eşi Şengül B. ise şöyle konuştu:
Mevlüt benim kayın biraderim oluyor. Yangın olduğu gün İstanbul'daydım. Mecit köyde tekti. Biz ev yaptık iki tane, miras meselesi oldu, kardeşiyle aralarında sorunlar vardı. Mevlüt sürekli bizleri tehdit ediyordu, 7-8 sene önce de bir olay yaşandı. Kaynım Mevlüt, eşim Mecit'i bıçaklamıştı. Ondan sonra yangına kadar aramızda bir olay olmamıştı.