Petrol fiyatlarının tekrar 110 dolar seviyesine çıkmasıyla akaryakıta peş peşe zam gelmeye başladı. Dün motorindeki fiyat artışının ardından bu gece de benzine zam geliyor. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının tekrar 110 dolar seviyesine yükselmesiyle bugün motorine 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorin zammının ardından akaryakıta yeni bir zam daha geliyor.

BENZİNE ZAM

Motorindeki fiyat artışını benzin takip etti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin fiyatı bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 7 kuruş artacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi Batı'daki şehirlerde 64-65 lira bandına, Doğu'daki şehirlerde ise 66-67 lira bandına çıkacak.

12 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 63.88 67.39 33.89 İstanbul Anadolu 63.72 67.23 33.29 Ankara 64.83 68.49 33.87 İzmir 65.11 68.77 33.69

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

