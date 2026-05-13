Anadolu Ajansı
Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın!
Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Yangına müdahale devam ediyor.
Gündem az önce
Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
BAZI BÖLÜMLER TAHLİYE EDİLDİ
Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü etkisi altIna alırken, bölgeden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alındı, bazı bölümler tahliye edildi.
ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİNMİYOR
Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığına dair ise bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Tesisteki tankerleri uzaklaştıran ekipler, alevlere müdahale ediyor.
