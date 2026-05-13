Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Yangına müdahale devam ediyor.

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

BAZI BÖLÜMLER TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü etkisi altIna alırken, bölgeden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alındı, bazı bölümler tahliye edildi.

ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığına dair ise bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tesisteki tankerleri uzaklaştıran ekipler, alevlere müdahale ediyor.

