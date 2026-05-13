Eskişehir’de yolcu taşıyan tramvayın katener tellerinin kopması sonrasında korku dolu anlar yaşandı. Teller yere düştü, çevrede kimsenin olmaması sonucu faciadan dönüldü. Yolcular tahliye edilirken, Osmangazi Üniversitesi ile bağlantılı olan hatların uzun bir süre aksayacağı belirtildi.

Eskişehir'de Vişnelik Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda faciadan dönüldü. Osmangazi Üniversitesi'nden şehir merkezi istikametine doğru sefer yapan tramvayın güç aldığı katener teli bir anda koptu. Bilinmeyen bir nedenle kopan teller, kıvılcım saçarak Atatürk Bulvarı Tramvay Durağı’nın yakınına düştü.

Faciadan dönüldü! Yolcular acilen tahliye edildi, Eskişehir'de tramvayın teli koptu

Büyük bir gürültü ile kopan telin düştüğü esnada yolda kimsenin olmaması büyük bir facianın gerçekleşmesini önledi. Enerjisiz kalan tramvay tahliye edilirken, yolcular ulaşmak istedikleri noktaya gitmekte zorlandı.

Arızada olan tramvay hattına alternatif olarak belediye otobüs seferleri başlatıldı. Tramvay, yolda kalan 2 araca bağlanarak alandan çekildi. Osmangazi Üniversitesi ile bağlantılı olan hatların uzun bir süre aksayacağı öğrenilirken, kopan telin tamiri için çalışma başlatıldı.

“KIVILCIMLAR GÖRDÜK”

Hakan Erol yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı:

Kablolar yere düştü, biz çıkan gürültüden dolayı deprem oluyor zannettik. Allah'tan bir çocuk falan elektrik akımına kapılmadı. Ona çok şükrettik. Kıvılcımlar gördük. Yolcuları sonrasında tahliye ettiler.

