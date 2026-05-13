Kurban Bayramı öncesi Kayseri'de satışa sunulan 1 ton ağırlığındaki 'Kocaoğlan' isimli simental cinsi boğa alıcısını bekliyor. 3 yaşındaki hayvan için araba fiyatı isteniyor. sı 400 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na günler kala vatandaşlar da hazırlıklara başladı. Vatandaşlar kurulacak hayvan pazarlarında ibadetlerini yapmak için hayvan seçmeye hazırlanırken, çiftliklerdeki hayvanlar da alıcıları için hazırlanıyor.

Kurbanlıklar ne kadar? 1 tonluk Kocaoğlan araba fiyatına alıcısını bekliyor

KOCAOĞLAN 400 BİN TL'YE ALICISINI BEKLİYOR

Kayseri'de besicilik yapan Celal Alış Kurban Bayramı için hayvan satışlarını sürdürürken, ahırında bulunan ve 1 ton ağırlığında olan 'Kocaoğlan' ismini verdiği simental cinsi boğanın alıcısını bekliyor. Heybetiyle ahırdaki hayvanların arasında en büyüğü olan Kocaoğlan, 400 bin TL'ye satılacak.

Kurbanlıklar ne kadar? 1 tonluk Kocaoğlan araba fiyatına alıcısını bekliyor

"KOCAOĞLAN 3 YAŞINDA"

Hayvanın son halinden sonra adını Kocaoğlan koyduğunu söyleyen besici Celal Alış, "Şimdiye kadar kurbanlıklarımızın hepsini sattık. Sadece elimizle büyüttüğümüz ve Kocaoğlan ismini verdiğimiz büyük bir hayvanımız kaldı. Canlı ağırlığı yaklaşık 1 ton ağırlığında. Önceden küçük oğlandı adı buradaki küçük hayvanlar gibiydi. Şimdi de aşırı büyüdüğünden dolayı Kocaoğlan oldu. Elimizde ve müşterilerini bekliyoruz. Fiyat olarak da 400 bin TL'ye vereceğiz ilk gelene. Hayvanın sağlığı on numara beş yıldız diyelim. Yemesi içmesi güzel, randımanlı, simental et ırkı bir hayvan. Alana şimdiden hayırlı olsun diyelim. Kocaoğlan şu anda 3 yaşında. Ben şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum, kazasız belasız bayram geçirmelerini diliyorum. Kocaoğlan'da sıkı pazarlık yok diyelim ama geleni de üzmem" ifadelerine yer verdi.

Kurbanlıklar ne kadar? 1 tonluk Kocaoğlan araba fiyatına alıcısını bekliyor

Haberle İlgili Daha Fazlası