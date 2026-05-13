Rize’de 2025 yılında 25 TL olarak açıklanan yaş çay taban fiyatı, 2026’da 35 TL olarak belirlendi. Fiyattan memnun kalan Rizeliler, kuru çaya da zam beklediğini açıkladı.

Çay denildiğinde akla ilk gelen kent Rize’de 2026 yaş çay taban fiyatı kilogram başına açıklanan 35 TL olarak belirlendi. TBMM’de söz alan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, 2025 yılında 25 TL olarak açıklanan yaş çay taban fiyatının bu yıl 35 TL olduğunu açıkladı. Taba fiyat, Rize’de olumlu karşılanırken üreticiler, sezon açılışı için Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü’nden gelecek açılış duyurusunu beklemeye başladı.

Yaş çay arttı gözler kuru çaya çevrildi! Üretici zam bekliyor

FİYAT RİZELİLERİ SEVİNDİRDİ

Bayram Karaali “Herkes 30-32 TL bekliyordu, 35 TL açıklandı. Bence normaldir. Beklentinin üzerinde açıklandı" yorumunu yaparken, Köksal Gür ise, "Yeni zamlar gelmezse iyi bir fiyat açıklandı. Ama 35 TL açıklandıktan sonra paranın alım gücü düşerse kötü olur. Ben 35 TL bekliyordum. Hatta destekleme ile birlikte 40 da bekliyordum ama yine de zam gelmezse bu da iyidir" dedi.

KURU ÇAYA DA ZAM BEKLENİYOR

Çay üreticileri, yaş çay alım fiyatındaki artış sonrası kuru çaya da zam beklediklerini belirtti. Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, kuru çay fiyatlarının da aynı dönemde açıklanmasının sanayicinin önünü açacağını belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çakıroğlu şöyle konuştu:

Çay üreticisinin alın terinin karşılığını alabilmesi yalnızca yaş çaya verilecek fiyata bağlı değildir. ÇAYKUR ile birlikte kuru çay üretimi yapan özel sektörün de korunması gerekir. Bunun için öncelikle ve özellikle yapılması gereken sektörün tüm aşamalarda kanunlara ve nizamlara uygun bir şekilde üretim ve ticaret yapıp yapmadığının denetlenmesidir.

