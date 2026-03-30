Yazıklar olsun! Yazarken ben utandım...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek...

Yolsuzluktan tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

Makamına çay getiren kendisinden 30 yaş küçük servis elemanı Melek K'yı sevgili yaptığı ortaya çıktı.

Sevgilisini lüks hediyelere boğduğu, Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı'nda eğitimci gibi gösterdiği, belediye iştiraki ALDAŞ’a yüksek maaşa denetim kurulu üyesi yaptığı belirlendi.

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı genel sekreter yardımcısı Tuncay S.’yi, kendisinin eski sevgilisi Nazlı Ö. ile evlendiği için görevden aldığı dosyaya yansıdı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan...

Yolsuzluktan tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

Belediyede çalışan, kendisinden 20 yaş küçük santral görevlisi Öznur Ç'yi koruma bahanesiyle ayartıp birlikte olduğu ortaya çıktı.

Sevgilisinin sevgilisi tarafından şantaja uğrayınca da mahkemenin yolunu tuttu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım...

Yolsuzluktan gözaltına alındı ve muhtemelen görevden uzaklaştırılacak.

Belediyede çalışan ve kendisinden 36 yaş küçük 21 yaşındaki personeli Seher A. ile Ankara'da otel odasında basıldı.

Savcılık belgesinde Yalım'ın iki genç sevgilisi bulunduğu, bunları belediyede maaşa bağladığı, birisinin bankamatik memuru olduğu ifade edildi. Yalım hakkındaki yolsuzluk iddiaları dudak uçuklattı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu...

Yolsuzluktan tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

Bir üniversitede idari asistan olan kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi Çağla K.'ya milyon milyon para gönderdiği, lüks araçlar hediye ettiği deşifre oldu.

Özel kalem müdürü savcılıkta Mutlu'nun sevgilisini Bayrampaşa Planlama Ajansı'nın başına geçirmek istediğini ancak eşinin engel olduğunu itiraf etti.

Emelini gerçekleştiremeyen Çağla K.’nın akrabalarını belediyeye yerleştirdiği tanık ifadelerine yansıdı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat...

Yolsuzluktan tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile yasak aşk skandalı patladı. İki kız annesi kadının mimar eşi boşanma davası açtı.

Akpolat 2024 yılında kendisinden altı yaş büyük Yeşim Yankılıç ile evlendi. Şahidi Özgür Özel oldu. Nikâhı da Ekrem İmamoğlu kıydı!..

Lüks otelde yapılan düğün için rüşvet havuzundan 327 bin dolar harcandığı, sadece başkanın kıyafetleri için 36 bin dolar ödendiği iddianameye yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Yolsuzluktan tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

Voleybolcu Derya Ç. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.

Kadın inkâr etti ancak İmamoğlu ile 800'den fazla telefon görüşmesini, aldığı evlerin kaynağını izah edemedi.

Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, belediye çalışanının 16 yaşındaki kızını taciz ermekten tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

Genç kıza otomobil çarptı. Şüpheli kaza araştırılıyor...

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden Beykoz'a gönderdiği ve belediye başkan yardımcısı yaptığı Fidan Gül yolsuzluktan gözaltına alındı. Polis, Gül'ün evine baskın yaptı. Kapıyı diğer belediye başkan yardımcısı Bilgehan Murat Miniç açtı. Yasak aşk deşifre oldu!..

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, çalışanları maaş alamadıkları için grevdeyken kendisinden altı yaş büyük sevgilisiyle Phuket'e tatile gittiği ortaya çıktı.

Say say bitmiyor!..

CHP'lilerin belden aşağı skandalları böyle.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasındaki yarı çıplak görüntüsü için “CHP bu görüntülerle yıkılmaz” dedi. Adam kumaşını da alıcısını da biliyor! Ve böyle bir cümle kullanmakta beis görmüyor.

Listeye bir de AK Partili yazalım.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu...

Özel Kalem Müdiresi Elif S. ile ilişkisi deşifre oldu. Olay, kadının üniversite öğrencisi kızının ihbarıyla ortaya çıktı.

AK Parti ihraç istemiyle soruşturma başlattı. Işıksı önceki gün partisinden istifa etti.

Kim bilir daha gün yüzüne çıkmayı bekleyen ne hikâyeler var!

Halkın iradesiyle seçildikleri koltukları zenginleşme aracı gören, kamu imkânlarını genç sevgililerine peşkeş çeken başkanların da onları koruyanların da hâli gerçekten içler acısı. Sayın, sayın diye insanların çevresinde pervane olduğu bu ve bunlar gibi şahıslar zerre saygıyı hak etmiyor.

Yazıklar olsun!..

