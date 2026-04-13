Yerelden ulusala kirli ilişkiler ve medyadaki çürüme

Türkiye'de dinamik bir yerel medya var. Yurt genelinde 700’ün üzerinde yerel gazete yayınlanıyor. Çoğu Basın İlan Kurumu’nun ilan desteğiyle ayakta kalabiliyor. Kurum’dan destek gören internet portali sayısı 350 civarında. Yerel bazda yayın yapan internet haber sitesinin 5 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Bilhassa İzmir, Bursa ve Antalya gibi illerimizde meslektaşlarımızın başarılı habercilik sergilediklerini söyleyebilirim. Zaman zaman bu yolda bedel ödeyenler oluyor. Mesela geçen hafta Ayvalık’ta Yüksel Kalkan isimli meslektaşımız, belediyedeki usulsüzlükleri yazdı diye CHP’liler tarafından öldüresiye dövüldü! Bu şiddetin yakın dönemde Bursa, Mersin, Aksaray gibi illerde örneklerini çok gördük...

Kimi canını ortaya koyarken kimileri de ellerindeki siteleri, yerel yönetimlerden menfaat devşirme aracı olarak kullanıyor. Yerel yönetimler de onları fonluyor! Çıkar ilişkilerine dair öyle şeyler duyuyoruz ki ağzımız açık kalıyor...

Memleketin gündemi hâline gelen çoğu skandal, önce yerel mecralarda patlıyor. Küçük yerde herkes her şeyi biliyor. Mesela Uşak'taki hadiseyi, ilk olarak aylar öncesinden yereldeki gazeteciler deşifre etti. Savcılık sorgusunda da yolsuzluktan tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 'medya operasyonu' ortaya çıktı. Gizli tanığın ifadesine göre Yalım, aleyhinde çıkan haberleri engellemek ve kamuoyunu manipüle etmek için usakhaber.com ve usakgundem.com isimli siteleri 2,7 milyon lira karşılığında belediye bütçesinden satın alıyor. Siteleri yönetenler de kâğıt üzerinde belediye personeli. Yalım, iddiaları reddetti. Site sahiplerinden biri tutuklandı. Diğeri adli kontrolle serbest kaldı.

Yalım'ın bankamatik sevgilisi Aslıhan A. yerel medyada çıkan dedikodular üzerine İzmir'e ‘gönderildiğini’ itiraf etti...

Antalya'daki Muhittin Böcek yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden biri de KanalV'nin sahibi Okan Kaya idi. Birçok sektörde faaliyet yürüten tutuklu iş adamı Kaya'nın Böcek'in gizli kasası olduğu öne sürülüyor. Belediyeden hak ediş alamayan veya imar bekleyen iş adamlarının Kaya'ya yönlendirildiği, bu kişilerin Kaya'nın şirketlerine milyonlarca lira reklam faturası karşılığı ödeme aldığı belirtiliyor...

Bursa'da görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in yolsuzluklarını aynı zamanda enBursa.com isimli internet sitesinin sahibi olan Emin Adanur faş etti. Erdem’in rüşvet görüşmelerini yüz yüze yaptığını, paraları belediyedeki odasında bazen pasta kutuları içinde nakit olarak verdiğini ileri sürdü. Müteahhit olan Emin Adanur, savcılık ifadesinde “EA Medya isimli firmanın sahibi olarak gazetecilik yapmaktayım” dedi. Adanur, Nilüfer Belediyesi'ndeki rüşvet ve imar usulsüzlükleri davasında hem şüpheli hem de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen bir "itirafçı" olarak yer alıyor.

Yerel basın böyle de ulusal basın farklı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki büyük yolsuzluk davasında neler çıktı neler! İBB Medya AŞ’nin başındaki Murat Ongun’un birçok gazeteciyi maaşa bağladığı, Emrah Bağdatlı’ya ait şirketler üzerinden sosyal medya fenomenlerine milyonlar akıttığı MASAK raporlarına yansımıştı. Yolsuzluk parasıyla Olay TV'nin satın alınmak istenmesi sürecini daha evvel yazmıştım...

Yine Beşiktaş iddianamesinde de Rıza Akpolat'ın anlı şanlı gazeteci ve televizyoncuları fonladığı ortaya konuldu. Bazı isimlere yüksek miktarda ödeme yapıldığı belirtilmişti.

Ülkede acayip bir kokuşmuşluk var!

Maalesef yerelinden ulusalına medya da bunun bir parçası...

Gözaltı payesi!

Suça karışan çocuklarla ilgili Meclis’te yürütülen yasa hazırlıklarına yönelik çalışmaları yakından takip ediyoruz. Muhabir arkadaşlarımız komisyonda dinlenen uzmanların görüşlerini ve dünya örneklerini ele alan çok sayıda habere imza attı. Uzmanlar, bazı çocukların işledikleri suçları bir paye ve itibar vesilesi gördüğünü söylüyor! Aynı düşünce, ünlüler dünyasında da olmalı. Zira neredeyse uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmayan oyuncu, şarkıcı, fenomen kalmadı. Her gün bir operasyona uyanıyoruz. Esasında bizim meslekte de benzer bir abukluk var. Kimileri gözaltına alınmayı, tutuklanmayı paye sayıyor. Oysa bunlar, övünülecek bir şey değil...

