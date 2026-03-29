Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı YouTube kanalında yatırımcıları uyarırken ekonomi gündemine dair çok kritik analizlerde bulundu. 2026 yılına damga vuracak "MTA (Emtia) Milliyetçiliği" kavramına dikkat çeken Memiş, fiziki altın sahipliğinin stratejik bir savaşa dönüştüğünü vurguladı. Son dönemde kuyumcularda yaşanan yoğunluğa ve fahiş işçilik maliyetlerine dikkat çeken Memiş, panik alımlarının yatırımcıya zarar ettirdiğini belirtti.

ALTIN YATIRIMCISINA İPUCU Memiş, piyasadaki durumu şu sözlerle özetledi: "Geçen hafta fiziki altın alanlar 9.000 dolar işçilikle altın aldı. Çeyrek altına 1.000 liranın, Cumhuriyet altınına 2.000 liranın üzerinde ekstra bir işçilik koyuldu. 'Altın buldum, aldım' diyen yatırımcı boşuna sevinmesin, işçilikli aldınız; almamanız gerekiyordu. Bu furya bitecek. Çünkü Türkiye'de her yıl bunu görüyoruz. Bir anda insanlar çullanıyor, bir anda panik yapıyor. Bunlar gereksiz şeyler. Ama doğru strateji şudur. Mesela ben fiziki altınlarımı almaktan ziyade, kendime bir o işçilikleri vermekten ziyade bir zaman tanırım. Bankadan veya darphane sertifikası alırım. Daha sonra fiyatları yükseldiği zaman yüksekten satıp fizikiye çevirme şansım var"

"O BANT ARALIĞINDA OYNAYACAKLAR" Gelecek hafta altın piyasasına dair öngörülerini paylaşan uzman isim şöyle konuştu: "Özellikle biz geride bıraktığımız hafta ons altın tarafında pazartesi günü 4100 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde düşüş gördük. İşte gram altın tarafında fiziki altınlarda 6.300 lira seviyesine kadar bir gerileme gördük. Yine haftaya baktığımız zaman da 6700 TL seviyesinden kapanış yapan bir fiziki altın. Yine 4.500 dolar seviyesinden kapanış yapan bir ons altın gördük karşımızda. 4100 -4600 dolar aralığında dalgalanan bir trend olacak. Bu savaş bitene kadar bu bant aralığında oyalayacaklar. İşte Trump'ın verdiği süre 6 Nisan'da doluyor. Benim tarihim de 9 Nisan.

"BU SEVİYELER ALIM FIRSATI" Yani Nisan ayının ilk haftasına kadar bu bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama göreceğiz. Ben o 4100 dolar seviyesinde artık taban fiyatı olduğunu düşünüyorum. Borcu olanlar, düğün yapacaklar, altın alımı için fırsat kollayanlar o 4100- 4500 dolar aralığındaki fiyatlardan alımlarını kademeli olarak yapmalı. Bu yıl 5886- 6000 dolar seviyesi ile alakalı ana trend ile alakalı beklentimiz devam ettiği için düşüşler benim nazarımda alım fırsatı.

GRAM ALTINDA 10 BİN TL SEVİYESİNİ GÖRMEYE AZ KALDI! Gram tarafı da 6.500 7.000 TL aralığındaki dalgalanma devam ediyor. Burada da yine 6.500- 7.000 lira aralı kademeli alım fırsatı verdiğini ben şahsen düşünüyorum. Çok yakın bir tarihte tekrar yılın ortası olabilir, yılın 3. çeyreği olabilir, 10.000 TL seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim.

ERDOĞAN VE 14 TRİLYON DOLARLIK DEV BULUŞMA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dünyanın en büyük fon yönetim şirketi BlackRock’ın CEO’su Larry Fink ile bir araya gelmesini yorumlayan İslam Memiş, bu görüşmenin borsa ve sermaye akışı açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti: "Bu ziyaretle birlikte sermaye akışının ve yatırımcıların Türkiye tarafına yönelmesi dikkat çekici. Tabii ki nakit akışı hızlanabilir Türkiye'ye. Özellikle bu İran'daki savaşın sürmesi, Türkiye'deki tutumu ve beraberinde Amerikan başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı vermiş olduğu övgü açıklamaları...

Bu Amerika'yla Türkiye dış diplomasi tarafında ilişkilerin hala sağlam bir zeminin devam ettiğini bize göstermiş oldu. Ama beraberinde Amerika'daki yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi bir sermaye akışı iki yatırımların tekrar buraya gelmesi ile alakalı bir çizgiyi bize göstermiş oluyor. Tabii ki bu görüşmeler boşa değil. Durup dururken olacak görüşmeler değil. Olumlu açıklamalar ve olumlu gelişmeler bekliyorum"

