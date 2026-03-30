İran ile müzakere yürütüldüğüne dair sözlerine yineleyen ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'daki muhataplarının İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf olduğunu açıkladı. Trump, ABD'nin onunla çalışıp çalışamayacağını “yaklaşık bir hafta içinde öğreneceklerini” dile getirdi.

Trump, İran'ın İsrail'deki petrol rafinerisine düzenlediği saldırıya nasıl tepki vereceği sorusuna "Kısa süre içinde göreceksiniz" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump

"HAMANEY'İN DURUMU KÖTÜ"

İran Dini Lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney'e ilişkin konuşan Trump, "Muhtemelen son derece kötü durumda" sözleri ile Hamaney'in ağır yaralı olduğunu vurguladı.

MUHAMMED BAKIR KALİBAF KİMDİR?

Muhammed Bakır Kalibaf’ın 64 yıllık yaşamına sığdırdığı siyasi ve askeri kariyeri oldukça etkileyicidir. Devrim Muhafızları Ordusu’nda Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Kalibaf, ardından Emniyet Genel Müdürü olarak emniyet teşkilatına liderlik etti. Yerel yönetim tecrübesini Tahran Belediye Başkanlığı ile kazanan deneyimli isim, 2020 yılından bu yana ise Meclis Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

Buna karşın Kalibaf, 2005, 2013, 2017 ve 2024 yıllarında yürüttüğü cumhurbaşkanlığı yarışlarının hiçbirinde halktan seçilecek kadar destek bulamadı ve bu hedefinde başarıya ulaşamadı.

