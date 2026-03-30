Görele'de daha önce CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen ve 2 gün önce yaşanan kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki kızın beyin ölümü gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın takipçisi olacaklarını ve her türlü ayrıntının aydınlatılması adına soruşturmaya müdahil olunacağını açıkladı.

Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarptığı çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

​​​​​​​Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde önceki gün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Tuana T'nin (17) kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

HASBİ DEDE'NİN TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan, çocuğun, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.

BAKANLIK'TAN 'SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ' MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kazaya ve genç kızın ölümüne ilişkin yaptığı açıklama sürecin takipçisi olduklarını ve olayın aydınlatılması için her türlü adımın atılacağını belirtti.

Bakanlık açıklamasında şu sözlere yer verdi:

CHP'li Görele Belediyesi eski Başkanının sosyal medya üzerinden gündeme gelen taciz iddiasıyla bağlantılı olarak 16 yaşındaki T.T.'nin geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Giresun Görele'de, hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanına ilişkin süreç Bakanlığımız tarafından başından itibaren yakından takip edilmektedir.

Söz konusu olayda, cinsel tacize maruz kaldığını beyan eden 16 yaşındaki T.T.'nin, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisi derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Bakanlığımız, cinsel istismar ve taciz davalarında olduğu gibi bu olayda da çocuğun üstün yararını esas alarak sürecin en başından itibaren hukuki takibini sürdürmektedir. Meydana gelen trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli sürece de müdahil olunacak; olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreç titizlikle takip edilecektir.

Çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında sıfır tolerans anlayışımızla hareket etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



