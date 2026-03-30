CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından taciz edildiği iddia edilen 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Torun, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

29 Mart'ta akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen 16 yaşındaki Elif Tuana Torun'a, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı.

Kaza sonrası sürücü ve yanındaki 1 kişi gözaltına alındı.

AĞIR YARALANMIŞTI

Kazada ağır yaralanan genç kız, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç kızın yoğun bakımdaki hayat mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NIN TACİZİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Torun'un, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davada müşteki olduğu öğrenilmişti. İnfiale neden olay sonrası Dede görevden uzaklaştırılmış, tutuklanmış ve tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

Dede'nin duruşmasının 24 Nisan'da yapılacağı belirtildi.

