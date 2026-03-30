Türk savunma sanayiinin denizlerdeki yeni gücü Bayraktar TB3, Avrupa kapılarını sonuna kadar araladı. ABD merkezli askeri yayın organı Naval News, İtalyan Donanması’nın amiral gemisi Cavour uçak gemisinde Türk SİHA’larını kullanacağını yazdı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Berutti Bergotto, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu’na yaptığı sunumda tedarik sürecini resmen doğruladı.

İtalyan Donanması, uçak gemisi tabanlı insansız havacılık yeteneklerini genişletmek için yeni bir adım atıyor.

İtalyan Donanması Komutanı Koramiral Berutti Bergotto, 6 Kasım 2025'te göreve başladığından bu yana katıldığı ilk parlamento oturumunda TB3 satın alma kararını resmen duyurdu.

"TB3 İLE DENİZLERİMİZİ KORUYACAĞIZ"

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto Senato’da gerçekleştirdiği tarihi sunumda Türk SİHA’ları için beklenen onay mesajını verdi.

İtalyan Donanması’nın yeni dönem stratejisini parlamento üyelerine anlatan Amiral Bergotto, insansız sistemler dosyasında en büyük payı Bayraktar TB3’e ayırdı. Satın alma sürecinin Leonardo üzerinden yürütüleceğini belirten Bergotto, Türk SİHA’sının operasyonel gücüne dair şu ifadeleri kullandı:

"Baykar tarafından geliştirilen TB3 sistemi ile ilerliyoruz. Bu şirketin Leonardo ile bir işbirliği anlaşması imzaladığını biliyorsunuz; bu nedenle satın alma işlemi Leonardo aracılığıyla gerçekleşecek. TB3, Cavour uçak gemimize entegre edilebilir. Bu sistem bize denizde hem kesintisiz gözetleme hem de hassas silah taşıma imkanı sağlayacak.

"İNSANSIZ SİSTEMLER GERÇEK KUVVET ÇARPANIDIR"

Geleceğin donanması, kuvvet çarpanı oluşturan ve personelin iş yükünü azaltan çok görevli platformları hedefliyor. TB3 gibi insansız hava araçları, geleneksel varlıklarımızla birleşerek kritik bir kütle oluşturacak. Bu sistemler sayesinde krizlere sadece tepki vermekle kalmayıp, krizleri önceden öngörme mantığıyla hareket edeceğiz."

CAVOUR UÇAK GEMİSİNDE YENİ DÖNEM

İtalya, Bayraktar TB3 hamlesiyle uçak gemisinden sabit kanatlı SİHA uçuran sayılı donanmalardan biri olmayı hedefliyor. Bergotto’nun sunumunda öne çıkan detaylara göre, TB3’ler F-35B uçaklarıyla birlikte görev yaparak Cavour’un operasyonel menzilini katlayacak. İtalyan komutan, yüksek maliyetli füze sistemleri yerine SİHA ve akıllı mühimmat kullanımının "sürdürülebilir savunma" için şart olduğunu da sözlerine ekledi.

İTALYA, TB3’ÜN AVRUPA’DAKİ İLK OPERATÖRÜ OLUYOR"

İtalyan Donanması'nın Bayraktar TB3 satın alma planları hakkında şu ifadelere yer verildi:

"İtalyan Donanması, uçak gemisi tabanlı insansız havacılık yeteneklerini genişletmek için dev bir adım atıyor. Donanma Komutanı Koramiral Berotti Bergotto, Baykar tarafından geliştirilen TB3 sisteminin Cavour uçak gemisine entegre edileceğini doğruladı. Bu sistem, İtalya’ya hem kesintisiz gözetleme hem de havadan vuruş imkanı sağlayacak."

Avrupa'da bir ilk: İtalyan donanması TB3'ü almak için sıraya girdi

TÜRK VE İTALYAN DEVLERİ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

ABD basınında Baykar ve İtalyan savunma devi Leonardo arasındaki ortaklığa değinen uzmanlar şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı unvanını taşıyan Baykar ve Leonardo, LBA Systems üzerinden güçlerini birleştirdi. TB3, kısa güverteli uçak gemilerinden kalkış yapabilme yeteneğiyle Avrupa'da benzeri olmayan bir platform. İtalya'nın bu seçimi, uçak gemilerinden konuşlandırılabilen Türk İHA'larına yönelik küresel ilginin en net göstergesidir."

TCG ANADOLU'DAN CAVOUR'A: RAKİPSİZ TEKNOLOJİ

Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu’daki performansını mercek altına alan Naval News, sistemin dünyada rakipsiz olduğunu şöyle açıkladı:

"TB3, katlanabilir kanat yapısı ve güçlendirilmiş iniş takımlarıyla deniz operasyonları için özel olarak tasarlandı. NATO’nun Steadfast Dart 2026 tatbikatında TCG Anadolu’dan havalanarak rüştünü ispatlayan bu sistem, şimdi İtalya’nın F-35B uçaklarıyla birlikte Cavour gemisinde görev yapacak. Bu entegrasyon, insanlı uçakların maliyetini düşürürken operasyonel menzili katlayacak."

DÜNYADA İLK

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yaparak operasyon icra edebilen dünyadaki ilk SİHA olma özelliği taşıyan Bayraktar TB3, bu faaliyetle NATO sahasında kabiliyetlerini sahaya yansıttı. Platform, ilk kez yurt dışındaki bir harekât ortamında operasyonel performansıyla görev icra etti.

