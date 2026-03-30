Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında parmağında ciddi bir kesik oluşan Galatasaraylı Noa Lang'ın oynayabilecek duruma geldiğini açıkladı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Noa Lang'ın son durumu belli oldu.

"OYNAYABİLİR DURUMDA"

Ekvador ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, "Noa Lang dahil herkes hazır. Tam antrenmanını tamamladı. Oynayabilir durumda" ifadelerini kullandı.

NORVEÇ MAÇI KADROSUNDA YOKTU

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Lang'ın Norveç karşılaşmasında forma giyemeyeceğini, Ekvador maçında ise durumuna göre karar verileceğini açıklamasının ardından Hollanda Teknik Direktör Ronald Koeman da oyuncuyu Norveç maçı kadrosuna dahil etmemişti.

Noa Lang (Sağda)

"PARMAĞI KOPTU" İDDİASINI YALANLADI

Milli takım kampında Ziggo Sport'a konuşan Lang, "Reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında bir sürü çit vardı. Oldukça keskinlerdi. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kesildi. Dikiş atıldı ve parmağım hala tam olarak duruyor ve tamamen iyileşecek. Her şey yolunda. Medyayı bilirsiniz, kendi hikayelerini dünyaya yayarlar." ifadeleri kullanmıştı.

