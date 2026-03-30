Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında görüşlerini açıklarken Türkiye'deki kariyeri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takım kampında Flashscore'a açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'na bu kadar az bir süre kala aklınızdan neler geçiyor?

"Sakinlik. Sadece iki ay kaldı ve sürecimiz nedeniyle hala yapmamız gereken çok şey var. Ama antrenmanlarda bunu uyguluyoruz, mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamaya, teknik direktörün bizden istediklerini özümsemeye çalışıyoruz."

"OYUNCULAR İNANMAZSA UNUTUN GİTSİN!"

"Brezilya'nın dünya şampiyonu olabileceğine inanmanı sağlayan nedir?"

"Her şey! Kalitemiz var. Potansiyelimiz var. Elbette, antrenörün istediği tüm fikirleri hayata geçirmek, iyi oynamak ve güzel futbol sergilemek için hala biraz çalışmamız gerekiyor. Ama ilk olarak oyuncular inanmalı çünkü oyuncular inanmazsa unutun gitsin!"

Ederson

"Bu senin için 3. Dünya Kupası olacak. O zamandan beri çok değiştin mi?"

"Evet, çok şey değişti. Artık daha deneyimliyim, daha olgunum. Bu yüzden olayları farklı bir gözle görmeye başlıyorsunuz. Elbette bu dönem geldiğinde oyuncular arasında biraz daha fazla endişe oluşuyor. Oyuncular ellerinden geleni yapıyorlar ama her zaman ciddi bir sakatlık geçirme ve bunun sonucunda Dünya Kupası'nı kaçırma korkusu yaşıyorlar. Bu yüzden antrenmanlarda ve maçlarda kendinizi olabildiğince adamanız, tedavilere, kamp dışı çalışmalara ve ekstra aktivitelere katılmanız çok önemli."

"Her oyuncunun karakterini bilmek ne kadar önemli?"

"Bu çok kolay. Bugün burada olan oyuncuların yüzde 99'unu tanıyorum. Bazıları ilk kez geliyor ancak yeni gelenleri bize yaklaştırıyoruz, böylece daha rahat hissetsinler, çok gergin olmasınlar diye. Sonunda onlarla maçlar oynuyoruz, her şeyi yapıyoruz, onları bize yakınlaştırmaya çalışıyoruz, sanki ilk kez gelmemişlermiş gibi hissetmelerini, daha rahat hissetmelerini sağlıyoruz... Bu şekilde antrenmanda ve dolayısıyla maçta daha iyi performans gösteriyorlar."

Ederson

"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR ÜLKE VE SPOR KONUSUNDA GENEL OLARAK FANATİK"

"Türkiye'de oynamak nasıl bir şey?"

"Evet, Türkiye'de futbol çılgınca. Türkiye çok iyi bir ülke, halkı sadece futbolda değil, spora genel olarak fanatik. Yani orası biraz Brezilya'yı, biraz da Corinthians, Vasco, Flamengo taraftarlarını hatırlatıyor; 90 dakika boyunca tezahürat yapan en fanatik taraftarlar. Ama asıl benzerlik Corinthians ve Vasco taraftarlarında; oradaki insanlar fanatik, takımla birlikte oynuyorlar. Takımla birlikte acı çekiyorlar. İngiltere'de alıştığımdan çok farklı. Orada insanlar maçı İngiltere'den daha fazla yaşıyorlar."

"TARAFTARLAR HER ZAMAN KAZANMAK İSTER, DEĞİL Mİ?"

"Brezilya'da futbol söz konusu olduğunda tutkuyu mantıkla bağdaştırmak zor, sence de öyle değil mi?"

"Evet, Türkiye'de de durum aynı. Bazen onlar da duygusal olarak çok konuşurlar; duygusal olarak yorum yazarlar, mesaj gönderirler ama bu normal, taraftarların işi bu. Taraftarlar her zaman kazanmak ister, değil mi? Taraftarlar, elinden gelenin en iyisini yapan ama bazen maçı berabere bitiren ya da kaybeden bir oyuncunun zihniyetine sahip değiller, bu kavramlar arasında ayrım yapmayı bilmiyorlar. Her yerde durum böyle. Taraftarlar her zaman kazanmak ve takımın iyi oynamasını ister ama her zaman böyle olmaz, değil mi? Biz oyuncuların bazıları bunu anlıyor ama büyük çoğunluğu anlamıyor."

"LİGDE İKİNCİ SIRADAYIZ VE HER ŞEY AÇIK"

"Türkiye'de sezonun son bölümü nasıl geçiyor?"

"Türkiye'de işler iyi gidiyor. Ligde ikinci sıradayız ve her şey açık. Bunun mümkün olduğuna inanarak son güne kadar mücadele edeceğiz."

