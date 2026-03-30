Sarı-lacivertli kulüp, Gebze Belediyespor maçı öncesi salon dışında skandal görüntülerle gündeme gelen Earvin Ngapeth'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Fransa Milli Takımı ile olimpiyat şampiyonluğu kazanan deneyimli oyuncu, 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda 'en iyi smaçer' ve MVP seçilmişti.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda forma giyen 35 yaşındaki Fransız oyuncu Earvin Ngapeth ile yollar ayrıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris 2024'te altın madalya kazanan takıma ‘Ulusal Liyakat Nişanı’ takmıştı. Earvin Ngapeth, Şeref Lejyonu Şövalyesi nişanıyla onurlandırılmıştı. (Fotoğraf: Fenerbahce.org)

FENERBAHÇE KARARINI VERDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'te kadroya dahil edilen ve 2025-2026 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varılan Ngapeth'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Earvin Ngapeth, Efeler Ligi'nin son haftasında oynanan Gebze Belediyespor maçı öncesi ortaya çıkan görüntüyle gündem olmuştu. 35 yaşındaki oyuncu, takım ısınma yaparken salon dışında sigara içerken görüntülenmişti. Bu anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

