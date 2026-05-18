Hastanede sır ölüm! Bıçaklandı, tedavi olduğu katın camından düşerek hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa’da bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan genç, tedavi gördüğü hastanenin 10’uncu katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Gencin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 yaşındaki Kudret Özcan, bıçaklandıktan sonra Seyrantepe'deki bir hastaneye kaldırıldı. Özcan, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine devam edilmek üzere 10’uncu katta bulunan genel cerrahi servisine sevk edildi.
PENCEREDEN DÜŞTÜ
Genel cerrahi servisinde tedavisi süren Özcan, akşam saatlerinde bulunduğu genel cerrahi servisinin 10’uncu katındaki pencereden aşağı düştü.
NASIL DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR
Henüz belirlenemeyen bir nedenle bulunduğu katın penceresinden hastanenin acil giriş kapısının önüne düşen Özcan, hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ OLAYA SORUŞTURMA
Bölgede yapılan incelemelerin ardından Kudret Özcan’ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Özcan’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan Özcan’ın 8 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.