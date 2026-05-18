Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepekışla köyünde 70 ev tedbiren boşaltıldı. ValilİK, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve Yeşilırmak Havzası'nda artan taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu.

İlçenin kenarından geçen Kelkit Çayı'nın debisinin artması nedeniyle yer yer taşkınlar yaşanırken önlemler de devam ediyor.

Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepekışla köyünde Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri tedbir aldı. Jandarma ekipleri köy içinde vatandaşların dikkatli olmaları ve taşkın riskine karşı evlerin boşaltılması konusunda anonslar yapıyor.

Tepekışla köyü Muhtarı Duran Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların birkaç gündür devam ettiğini söyledi.

Barajlar doldu, çay taştı! 70 ev boşaltıldı, Turhal’da 3 gün eğitime ara

Şahin, yukarıdaki barajın kapaklarının açılması nedeniyle köyü ve köyün ekili arazilerini su bastığını belirterek, "70 tane evi tahliye ettik, ırmağın taşkını devam ediyor, yaya köprümüz de uçtu." dedi. Şahin, buğday, arpa ve meyve bahçelerini su bastığını, şimdiye kadar 400 dönümü tespit ettiklerini, diğer taraftaki arazileri henüz tespit edemediklerini söyledi.

Erbaa Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Demir de yaptığı açıklamada, "Şu anda her şey stabil şekilde devam ediyor. Barajlardan su tahliyesi devam ettiği sürece sera bölgesi risk altında, ırmağın sıfır noktasında olduğu için emniyet açısından bölge boş tutulmaya çalışılıyor. Mecburi olmayan işler yapılmamaya çalışılıyor ve aileler de burada kalmıyorlar. Burada toplam 87 aile var, yıllık 530 dönümlük bir alanda üretim yapılıyor." diye konuştu.

Kelkit Çayı'nın debisinin artması sonucu sular altında kalan evler ve alanlar dronla havadan görüntülendi.

Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri taşkın sonucu suların ortasında kalan evlerdeki eşyaları bot yardımı ile tahliye ediyor.

OKULLAR 3 GÜN TATİL EDİLDİ

Tokat Valiliği tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde bazı noktalarda taşkınların meydana geldiği belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre yağışların devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, 19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi yapılmasının öngörüldüğü ifade edildi. Bu nedenle Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artabileceği ve yeni taşkınların oluşabileceği bildirildi.

Açıklamada, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Turhal ilçesi genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik, vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri ve dere yatakları başta olmak üzere riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

