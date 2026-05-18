İstanbul’da 3+1 dairelerin yıllık ortalama kira getirisi %6,88’e kadar düşerken, 1+1 dairelerde bu getiri %8,29’a yükseliyor. Rakamlar konut yatırımcısı için 1+1 konutların daha hızlı dönüş yaptığını ortaya koyarken, söz konusu fark son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. İstanbul’a ilçeler bazında bakıldığında ise 1+1 dairelerde yıllık kira getirileri 3 ilçede %10’un da üzerine çıkıyor.

Konut yatırımcısı için önemli kriterler arasında yer alan kira getirilerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. En çok satışın gerçekleştiği İstanbul’da yılın ilk 4 ayında 89 bin 223 adet tapu el değiştirdi. Mega kent, toplam satışlardan %18,74 gibi yüksek bir pay alarak, yatırımcının açık ara farkla en çok tercih ettiği il oldu.

İstanbul’da Nisan 2026’da ortalama metrekare satış fiyatı 61 bin 658 TL olarak gerçekleşirken, Endeksa verilerine göre yıllık ortalama kira getirisi %7,77 oldu.

1+1 VE 3+1 DAİRE FARKI

Bu arada oda sayısına göre bakıldığında ise kira getirisinde çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Mega kentte 3+1 dairelerin yıllık ortalama kira getirisi %6,88’e kadar düşerken, 1+1 dairelerde bu getiri %8,29’a yükseliyor. Rakamlar konut yatırımcısı için 1+1 konutların daha hızlı dönüş yaptığını ortaya koyarken, söz konusu fark son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

EN YÜKSEK GETİRİLİ İLÇELER

İstanbul’a ilçeler bazında bakıldığında ise 1+1 dairelerde yıllık kira getirileri 3 ilçede %10’un da üzerine çıkıyor. 1+1’de en fazla getiri sunan ilk 10 ilçe, metrekare satış fiyatları ve yıllık getirileri şöyle sıralanıyor:

İlçe Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2) Değişim Oranı (%) Güngören 52.460 10,62 Fatih 39.866 10,41 Bahçelievler 54.927 10,19 Esenyurt 35.362 9,49 Esenler 32.002 9,16 Sultangazi 31.349 8,99 Beylikdüzü 47.629 8,83 Bayrampaşa 49.623 8,54 Çekmeköy 63.124 8,26 Zeytinburnu 107.891 8,17

NEDEN 1+1 DAİRE?

Sektör temsilcileri konut yatırımında 1+1 dairelerin tercih edilmesinin arkasında hem finansal hem de operasyonel birçok avantajın yattığını belirterek “Özellikle büyük metropollerde ve öğrenci/memur nüfusu yüksek gelişmekte olan illerde bu tip daireler, ‘hızlı geri dönüş’ avantajını da beraberinde getiriyor” diye konuşuyor.

DÜŞÜK “GİRİŞ” MALİYETİ

Öte yandan daha büyük dairelere kıyasla 1+1 evlerin satış fiyatı daha düşük oluyor. Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için 1+1 daireler “daha erişilebilir” fiyatlar sunuyor. Bu da daha düşük peşinat ve kredili alımlarda daha düşük finansal yük anlamına geliyor.

HIZLI SATIŞ İMKÂNI

Uygun fiyatı ve yüksek yatırım potansiyeli, küçük dairelerin daha hızlı el değiştirmesini de beraberinde getiriyor. Böylece 1+1 dairlere “daha likit” bir yatırım olarak da öne çıkıyor. Nakit ihtiyacında ya da kâr realize edilmek istendiğinde “çok daha hızlı” satılabiliyorlar.

KOLAY KİRALAMA

Günümüzde sosyal yapıda yaygın profil olarak öne çıkan beyaz yakalı, öğrenci, yeni evli ve genç çiftler, boşanmış ya da yalnız yaşayanların sayısının fazla artması, 1+1 dairelere talebi de yükseltiyor.

Öte yandan muhtemel tadilat işlemlerinin bu dairelerde daha mütevazı olması, ısınma giderleri ve site aidatları gibi maliyetlerin de düşük seyretmesi hem mülk sahibi hem de kiracılar için ekstra avantajlar sunuyor.

EŞYALI KİRALAMA AVANTAJI

“Eşyalı kiralık” konsepti son yıllarda hızla yaygınlaşıyor. 1+1 daireler de eşyalı olarak kiraya verilmeye en uygun daire tipleri olarak öne çıkıyor. Az miktarda eşya ile evin kira getirisi %20-%30 oranında artabiliyor. Özellikle kısa dönemli konaklama modellerinde de “eşyalı” yöntem daha yüksek nakit akışı sağlayabiliyor.



