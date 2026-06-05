Samsun’un Bafra ilçesinde 2006 yılında dere yatağında bulunan ve uzun yıllar kimliği belirlenemeyen kadın cesedi dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Jandarmanın yeniden açtığı soruşturmada kadının kimliği belirlenirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 20 yıl önce dere yatağında bulunan kimliği belirsiz kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Yıllardır faili meçhul olarak kalan olayın aydınlatılması için yeniden başlatılan çalışmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

DOSYA YENİDEN İNCELENDİ

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde sürdürülen soruşturmada, 2006 yılında Ozan Mahallesi’nde dere yatağında bulunan kadın cesedi dosyası yeniden incelendi. Olayın faillerinin belirlenmesi amacıyla Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Kriminal Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kapsamlı araştırma yürütüldü.

Kapsamı genişletilen araştırmada 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları inceleyen ekipler, yapılan DNA eşleşmesiyle kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının Gülcan Yazıcı olduğunu tespit etti.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Dosya üzerinde yapılan teknik ve kriminal çalışmaların ardından O.O., B.A. ve N.Y. isimli şüpheliler tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tarafından değerlendirilen şüphelilerden O.O. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.Y. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yıllardır kimliği belirlenemeyen kadın cesedinin kimliğinin tespit edildiğini ve olayla bağlantılı 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 20 yıldır çözülemeyen dosyayla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği öğrenildi.

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