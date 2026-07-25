Dün kuruluş dilekçesi verilen ve Genel Başkanlığına Özgür Özel'in seçildiği Yeni Parti'de MYK üyeleri belirlendi.

Mutlak butlan kararının ardından yönetim krizinin yaşandığı CHP'de yeni bir gelişme yaşanmıştı. Özgür Özel ve 90 milletvekili dün CHP'den istifa etti.

CHP'den ayrılan ekip Yeni Parti'yi kurma kararı aldıklarını ilan etti. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilirken Özgür Özel ise genel başkan olarak seçildi.

PROGRAMI SABAH BAŞLATTI

Öte yandan bu sabah Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kurucular Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Fotoğraf çekiminden sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Daha sonra beraberindeki heyetle İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret eden Özel, çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Ziyaretin ardından Parti Meclisi toplandı ve MYK üyeleri seçildi.

İşte Yeni Parti'nin A takımı:

- Genel Sekreter: Yunus Emre

- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

- Yurt dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

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