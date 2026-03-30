Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir füzenin düşürüldüğünü duyurdu. MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"BÖLGEDEKİ GELİŞMELER DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR"

"Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZELER HAVADA İMHA EDİLMİŞTİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İran'dan ateşlendiği belirlenen ve hava sahamıza girdiği tespit edilen 2 füze, ayrı zamanlarda havada imha edilmişti. Balistik mühimmat parçaları ise Hatay ve Gaziantep'e düşmüştü. Bu gelişmelerin ardından ise 4 Mart'ta Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmatın daha NATO savunma unsurları tarafından Doğu Akdeniz üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

