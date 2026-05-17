Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından haftalar sonra çarpıcı itiraflarda bulundu.

Washington Post'a özel bir röportaj veren Lula, 2010 yılında Türkiye ile birlikte İran’la müzakere ettikleri nükleer anlaşmanın metnini Trump’a sunduğunu açıkladı.

Latin Amerika solunun en güçlü ve tecrübeli lideri olarak kabul edilen 80 yaşındaki Lula da Silva'nın röportajından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"PES EDEMEZSİNİZ"

Siyasi ideolojilerinin taban tabana zıt olmasına rağmen devletler arası ilişkileri şahsileştirmediğini öne çıkaran Brezilya lideri, ABD’nin dayatmalarına karşı dik duruşunu koruyarak nasıl bir diplomatik zafer elde ettiğini ileri sürdü.

Görüşmenin ardından yayınlanan fotoğraflarda Trump’ın samimi bir şekilde tebessüm etmesine atıfta bulunan Lula, "Trump'ı güldürmeyi başardıysam, başka şeyleri de başarabilirim. Öylece pes edemezsiniz"

MASADAKİ TARİHİ BELGE: TÜRKİYE VE BREZİLYA DEVREYE GİRDİ

Lula da Silva, Trump ile yaptığı görüşmede, 2010 yılında Türkiye ve Brezilya'nın büyük bir diplomatik başarıya imza atarak İran ile imzaladığı ancak dönemin ABD ve Avrupa Birliği (AB) yönetimleri tarafından tek taraflı olarak reddedilen nükleer anlaşmanın bir kopyasını bizzat Donald Trump’a ilettiğini açıkladı.

Brezilya lideri, Trump ile geçen diyaloglarını şöyle açıkladı:

"Trump'a, Brezilya ve Türkiye aracılığıyla İran ile müzakere ettiğimiz nükleer anlaşmanın bir kopyasını verdim. Ona, İran’ın yeniden atom bombası yapmaya çalıştığı iddiasının doğru olmadığını göstermek istedim."

