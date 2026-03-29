Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiren çok kritik bir dava sonuçlandı. İşverenlerin sıkça başvurduğu "Zaten emekli maaşı alıyorsun, sigortanı tam yatırsam da maaşın artmayacak" bahanesiyle primleri eksik yatırma dönemi, Yargıtay’ın emsal kararıyla resmen kapandı.

BOYACI USTASI HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI Olayda, emekli olduktan sonra bir iş yerinde 6 yıl boyunca kesintisiz çalışan bir boyacı ustası, sigorta primlerinin bazı aylarda sadece 10 gün üzerinden yatırıldığını fark etti. Gerçek çalışma sürelerinin ve maaşının tespiti için dava açan işçiye ilk derece mahkemesi hak verdi.

İSTİNAFIN 'YARARI YOK' KARARINI YARGITAY BOZDU Dava sürecinde İstinaf Mahkemesi, "İşçi zaten emekli, bu davanın sonucunda emekli maaşı artmayacak, dolayısıyla hukuki bir yararı yoktur" diyerek davayı reddetmişti. Ancak dosya Yargıtay’a taşınınca üst mahkemeden cevap geldi.

SİGORTA SADECE EMEKLİ MAAŞI DEMEK DEĞİLDİR Yargıtay, sigorta primlerinin tam yatırılmasının sadece emekli maaşıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Kararda şu noktaların altı çizildi: İş kazası ve meslek hastalığı: olası bir kazada sigortalı gün sayısı hayati önem taşır. Tazminat hesaplaması: Kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücretleri, SGK’ya bildirilen gerçek gün ve maaş üzerinden hesaplanır. Kayıt dışı çalışma: Yargı yoluyla kayıt dışı çalışmaya asla onay verilemez.

TAZMİNATINIZI YAKMAYIN! Bu karar ile emekli olup çalışmaya devam edenlerin "güncel bir yararı" olduğu tescillemiş oldu. Sigortası eksik gösterilen emekli çalışanlar artık tespit davası açarak hem eksik günlerini tamamlatabilecek hem de işten ayrılırken tazminatlarını gerçek çalışma süreleri üzerinden tam olarak alabilecek.

