Nehir taştı, çiftçi perişan oldu! Bağlar ve tarlalar sular altında kaldı
Sağanak yağışın ardından taşan Gediz Nehri, Manisa'da hayatı felç etti. Turgutlu ilçesinde nehir yatağının taşması sonucu üzüm bağlarının yanı sıra erik, kiraz ve şeftali bahçeleri ile biber, domates ve mısır ekimi için hazırlanan tarlalar zarar gördü. Tarım arazilerinin yanında bölgedeki birçok bağ evi ve hayvan damı da taşkından etkilendi.
- Gediz Nehri'nin taşması Urganlı, Musacalı, Çampınaraltı, Sarıbey ve Sinirli mahallelerinde su baskınlarına neden oldu.
- Taşkın nedeniyle ovadaki geniş tarım arazileri, üzüm bağları, erik, kiraz, şeftali bahçeleri ile biber, domates ve mısır ekimi için hazırlanan tarlalar zarar gördü.
- Bölgede çok sayıda bağ evi ve hayvan damı da taşkından etkilendi.
- Gediz Nehri üzerindeki Çampınar ve Musacalı köprüleri ile Irlamaz Deresi üzerindeki bir köprü ulaşıma kapatıldı.
- Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri, bağ evleri ve hayvan damları zarar gördü.
Turgutlu'da taşan Gediz Nehri, Urganlı, Musacalı, Çampınaraltı, Sarıbey ve Sinirli mahallelerinde su baskınlarına yol açtı. Taşan suların tarlalara dolması nedeniyle ovadaki geniş tarım arazileri su altında kaldı.
TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI
Taşkın nedeniyle üzüm bağlarının yanı sıra erik, kiraz ve şeftali bahçeleri ile biber, domates ve mısır ekimi için hazırlanan tarlalar zarar gördü.
BAĞ EVLERİ DE ZARAR GÖRDÜ
Bölgede çok sayıda bağ evi ve hayvan damının da taşkından etkilendiği gözlendi.
Öte yandan, Gediz Nehri üzerindeki Çampınar ve Musacalı köprüleri ile Irlamaz Deresi üzerindeki bir köprü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.