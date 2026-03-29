Sağanak yağışın ardından taşan Gediz Nehri, Manisa'da hayatı felç etti. Turgutlu ilçesinde nehir yatağının taşması sonucu üzüm bağlarının yanı sıra erik, kiraz ve şeftali bahçeleri ile biber, domates ve mısır ekimi için hazırlanan tarlalar zarar gördü. Tarım arazilerinin yanında bölgedeki birçok bağ evi ve hayvan damı da taşkından etkilendi.

Turgutlu'da taşan Gediz Nehri, Urganlı, Musacalı, Çampınaraltı, Sarıbey ve Sinirli mahallelerinde su baskınlarına yol açtı. Taşan suların tarlalara dolması nedeniyle ovadaki geniş tarım arazileri su altında kaldı.

TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

Taşkın nedeniyle üzüm bağlarının yanı sıra erik, kiraz ve şeftali bahçeleri ile biber, domates ve mısır ekimi için hazırlanan tarlalar zarar gördü.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 17 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı

BAĞ EVLERİ DE ZARAR GÖRDÜ

Bölgede çok sayıda bağ evi ve hayvan damının da taşkından etkilendiği gözlendi.

Öte yandan, Gediz Nehri üzerindeki Çampınar ve Musacalı köprüleri ile Irlamaz Deresi üzerindeki bir köprü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası