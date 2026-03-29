Meteoroloji 32 ili sağanak, 8 ili karla karışık yağmur için uyarırken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den de bir uyarı geldi. Şen, ikinci soğuk hava dalgası için tarih vererek “Gelecek olan soğuk hava Anadolu’nun neredeyse her yerinde etkisini gösterecek” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Orhan Şen tarih verdi! İkinci soğuk hava dalgası yolda: Anadolu’nun her yerinde hissedilecek

Meteoroloji’nin son raporunda şöyle denildi:

Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Bugünkü tahminlere göre rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ORHAN ŞEN TARİH VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerini anlattığı bir video yayınlayan Şen, ikinci soğuk hava dalgası için tarih verdi.

İKİNCİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Şen, Nisan ayının ikinci haftasının ikinci yarısı olan 9 Nisan’ı işaret ederek “Gelecek olan soğuk hava Anadolu’nun neredeyse her yerinde etkisini gösterecek” dedi.

Şen, şunları söyledi:

Anadolu’nun çoğu yerinde, İstanbul’da ağaçlar çiçek açtı. Nisan ayının ikinci haftasının ikinci yarısında yani ayın 9’u gibi gelecek olan soğuk hava Anadolu’nun neredeyse her yerinde etkisini gösterecek. Ege dahil, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’da don olayları meydana getirebilir. Çiftçiler bunu takip etsin. Çiçek açmış ağaçlara zarar verebilir. Sıcaklıklar düşecek, kar yeniden etkili olabilir. Özellikle Ankara’da kar bekleniyor. İstanbul’da ise artık kar yok, bitti.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu 11 İstanbul Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 12 İzmir Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16 Adana Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 20 Antalya Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18 Samsun Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16 Trabzon Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu 13 Erzurum Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 9 Diyarbakır Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

32 İLDE SAĞANAK, 8 İLDE KAR YOLDA

Meteoroloji, bugün 32 ilde sağanak yağış, 8 ilde ise karla karışık yağmur beklendiğini belirterek uyardı. İşte uyarı yapılan iller;

Yağış Türü İl Sayısı İller 🌧️ Sağanak (yağmur dahil) 32 Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa ❄️ Kar / Karla Karışık Yağmur 8 Ankara, Eskişehir, Bolu, Artvin, Trabzon, Erzurum, Kars, Van

