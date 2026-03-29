Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ülke genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

17 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ankara, Bitlis, Bolu, Hakkari, Hatay, Kastamonu, K.Maraş, Sakarya, Siirt, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarım yayımlandı.

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Salı günü yurt genelinde sağanak yağışlar yerini bulutlu havaya bırakırken diğer günlerde sağanak yağışlar yine etkili olacak.



