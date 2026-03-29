İnternet sitelerinde "altın renkli" diye 30 bin liraya kadar satışa çıkarılan 25 kuruşlar, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Uzmanlar ve koleksiyonerler, pirinçten üretilen bu paraların maddi bir karşılığı olmadığını belirterek ilanları "sahtekarlık" ve "fırsatçılık" olarak nitelendirdi.

Hala kullanımda olan ancak üretimi durdurulan altın renkli 25 kuruşlar, internet ilanlarında şaşırtıcı rakamlara ulaştı.

Kimi sosyal medyadan kimi ise ilan sitelerinden 2.000 liradan başlayıp 30.000 liraya kadar çıkan fiyatlarla, bu paraları satışa sunuyor.

Bir dönem herkesin cebindeydi... 25 kuruşlar artık altınla yarışıyor!

25 KURUŞUN DEĞERİ 25 KURUŞ

ATV Haberin haberine göre, koleksiyoncular, yüksek rakamların hiçbir karşılığı olmadığını savunurken, bu ilanları açıkça "sahtekarlık" olarak görüyor.

Uzmanlar, 25 kuruşun değerinin 25 kuruştan fazla olmadığını vurguluyor.

FAHİŞ FİYATIN 'TUHAF' AÇIKLAMASI

2023 yılında basılan ve biri gümüş, diğeri altın rengi olan bu paraların "altın" görünen kısmı aslında tamamen pirinçten oluşuyor.

Bilmeden bu paraları yatırım olarak görenlerin sayısı ise azımsanmayacak kadar çok.

İlan sahipleri bile "Başkası yüksek yazmış, ben de gördüm koydum" diyerek fahiş fiyatların mantıklı bir açıklaması olmadığını itiraf ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Ne yardım kabul ediyor ne konuşuyor... 4 yıldır aynı eşikte bekleyen gencin film gibi hikayesi

Uzmanlar ise uyarıyor:

"Bu parayı bu fiyatlara istemek de hata, alıp mağdur olmak da"

