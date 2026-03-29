Ne yardım kabul ediyor ne konuşuyor... 4 yıldır aynı eşikte bekleyen gencin film gibi hikayesi
Küçükçekmece’de 4 yıldır bir apartman kapısında bekleyen, Suriye'de 1 hafta kaldığı hapishanede yaşadıkları nedeniyle akli dengesini yitirdiği ve yardım kabul etmediği belirtilen Suriyeli Muhammed, polisin müdahalesiyle emniyete götürüldü. İşte film gibi olayın detayları.
- Genç adam, yağmur çamur demeden her gün aynı saatlerde kapı eşiğinde bekliyor.
- Mahallelinin uzattığı yemek, para ve kıyafeti reddediyor.
- Ailesinin Suriye'ye döndüğü ve kendisini terk ettiği iddia ediliyor.
- Suriye'deki bir hapishanede yaşadığı travmalar sonucu aklını yitirdiği öne sürülüyor.
- Polis ekipleri ihbar üzerine müdahale ederek genci emniyete götürdü.
İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan vatandaşlar, tam 4 yıldır devam eden sıra dışı bir dramın tanıklığını yapıyor.
Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Suriyeli Muhammed, bir apartmanın giriş kapısını kendisine mesken tuttu.
Tam 4 yıldır aynı basamaklarda, yağmur çamur demeden bekleyen genç adamın hikayesi hem mahalleliyi isyan ettirdi hem de vicdanları yaraladı.
NE YEMEK YİYOR NE DE YARDIM KABUL EDİYOR
SHOW Haber'in haberine göre apartman sakinlerinden Ahmet Kırımlı’nın iddiası, Muhammed tam 4 yıldır her gün aynı saatlerde kapı eşiğinde beliriyor.
Mahallelinin uzattığı yemeği, parayı ve kıyafeti reddeden Muhammed, sadece sessizce oturup bekliyor.
Depremler göç ediyor! Uzman isim yeni riskli bölgeleri açıkladı
Kırımlı, "Bunu aklım mantığım almıyor. Kapımızda bir insan her gün öylece duruyor, hiçbir şey yapmıyor. Sorduk, ailesi Suriye'ye dönmüş ama onu burada bırakıp terk etmişler" sözleriyle yaşanan çaresizliği dile getirdi.
HAPİSHANE GEÇMİŞİ AKLINI ALIP GÖTÜRMÜŞ
Genç adamın neden bu halde olduğuna dair ortaya atılan iddialar ise kan donduran cinsten. Suriye’deki meşhur hapishanelerden birinde sadece bir hafta kaldığı ve orada yaşadığı travmalar sonucu aklını yitirdiği öne sürülüyor.
"Burayı kendi evi zannediyor" diyen komşular, bir yandan çocukları için endişelenirken bir yandan da soğukta bekleyen bir insanı görmenin vicdani yükünü taşıyor.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
4 yıldır çözülemeyen düğüm için sonunda Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.
Mahallelinin ihbarı üzerine bulunduğu yerden alınan Muhammed, emniyete götürüldü. Genç adamın akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Muhammed’in ya tedavi altına alınması ya da sınır dışı edilmesi bekleniyor.