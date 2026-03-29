ABD’de COVID-19’un BA.3.2 varyantı hızla yayılıyor. Virüs, Florida’dan New York’a kadar geniş bir alanda atık sularda ve yolculardan tespit edildi. Uzmanlar bağışıklık sisteminden kaçma potansiyeline dikkat çekiyor.

COVID-19’un yeni varyantı BA.3.2’nin dünya genelinde hızla yayılıyor. İlk olarak Kasım 2024’te Güney Afrika’da tespit edilen bu varyant, 23 ülkede görüldü ve Eylül 2025’ten bu yana vakalarda artış kaydediliyor.

ABD'NİN KABUSU OLDU!

BA.3.2 varyantı ABD'nin yeni kabusu oldu. Son veriler yeni varyantın Amerika genelinde nasıl bir hızla yayıldığını ortaya koydu. 2026 yılının Mart ayı itibarıyla eyaletlerdeki vaka sayılarında görülen ani artış yeni bir kapanma kapıda mı sorularını beraberinde getirdi. Yayınlanan verilerde özellikle kıyı bölgelerde yoğunlaşan vaka artışları dikkat çekiyor.

ATIK SULARDA TESPİT EDİLDİ!

ABD’de de CDC, BA.3.2’yi hem seyahat eden yolculardan hem de atık sulardan tespit etti. 25 eyalette yapılan incelemelerde 132 atık su örneği, üç uçak atık su örneği ve hastalardan alınan beş örnek varyantın varlığını gösterdi. CDC, virüsün izlenmesi ve yayılımının takibi için atık su ve yolcu örneklerini de kullanarak erken uyarı sistemi oluşturdu.

Florida'dan New York'a California'dan Texas'a kadar geniş bir alanda tespit edilen COVID BA.3.2 varyantı sağlık sistemini yeniden alarm durumuna geçirdi. Sağlık otoriteleri bu yeni türün bağışıklık sisteminden kaçma yeteneğinin daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Ancak bugüne kadar ABD’de görülen vakalarda tüm hastalar sağlığına kavuştu.

SEYAHAT ROTALARI TAKİBE ALINDI

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu hızlı yayılım uluslararası seyahat rotalarını da takibe aldırdı Henüz resmi bir seyahat kısıtlaması gelmese se Avrupa ve Asya ülkelerinin sınır kontrollerini sıkılaştırması gündeme geldi.

SAĞLIK HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

28 Mart 2026 itibarıyla küresel borsalarda da sağlık sektörü hisselerinde hareketlilik yaşanıyor.

