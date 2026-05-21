CHP’de “mutlak butlan” kararıyla siyasi tablo baştan yazılıyor. Mahkemenin 2023 kurultayını iptal etmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetimi yeniden göreve dönecek. Parti Meclisi’nde belediye başkanı, grup başkanvekili ve TBMM’de idari görev üstlenen çok sayıda ismin yerine yedek listedeki üyelerin geçeceği gündemde. TGRT Haber ekranlarında bu listelerde yer alan isimler tek tek açıklandı.

CHP’de siyasi dengeleri değiştirecek “mutlak butlan” kararı çıktı. Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023 kurultayı mahkeme tarafından iptal edilirken, karar doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının yeniden göreve dönmesinin önü açıldı.

Türkiye siyasetinde bir ilk olarak değerlendirilen kararı kamuoyuna duyuran isim ise TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik oldu. Atik, “Kemal Kılıçdaroğlu bu kararla yeniden genel başkanlığa dönüyor. Ayrıca bugüne kadar yapılan kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz hale gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Kararın ardından gözler oluşacak yeni parti yönetimine çevrildi. Parti Meclisi’nde kimlerin yer alacağı ve hangi isimlerin kadro dışında kalacağı merak konusu oldu.

2023 ÖNCESİ KADROLARA GERİ DÖNÜLECEK

Sıcak gelişmenin detayları TGRT Haber ekranlarında değerlendirildi. Gazeteci Gürkan Hacır, 4 Kasım 2023’teki Parti Meclisi’ne geri dönüleceğine dikkat çekti. Mutlak butlan kararıyla birlikte yönetim, 3 Kasım 2023 tarihindeki Parti Meclisi’ne ve Bilim Kültür Platformu’na geri dönecek. “Ben hızlıca bu isimleri sizler için analiz edeceğim” dedi.

Hacır'ın aktardıkları şu şekilde;

“52 kişilik bir liste var. Bu liste, Parti Meclisi listesi. Bu listede yer alan 10 isim şu anda görev alamayacak durumda. Bir kısmı belediye başkanı oldu, bir kısmı ise TBMM’de idari görev üstlendi. Dolayısıyla yedek listeden ana listeye geçiş olacak. Parti Meclisi’nde 15 kişilik bir yedek liste bulunuyor. Bu listedeki isimler, görevi düşen üyelerin yerine gelecek.

Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ali Öztunç, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Oğuz Kaan Salıcı… 6 numaralı sırada yer alan Onursal Adıgüzel belediye başkanı oldu. Görevden uzaklaştırıldı. Bu nedenle üyeliği düşüyor. Dolayısıyla yerine yedek listeden bir isim gelecek.

Devam edelim; Umut Akdoğan, Deniz Demir, Gürsel Erol görevine devam edecek. Listede yer alan isimlerin devamında Erdoğan Toprak, Selin Sayek Böke ve Veli Ağbaba bulunuyor.

Ahmet Akın düşüyor; biliyorsunuz Balıkesir Belediye Başkanı oldu. Hakkı Suha Okay, Ednan Arslan ve Gamze Akkuş İlgezdi de listede yer alan isimler arasında. Zeynel Emre parti sözcüsü ancak görevine devam edecek. Murat Emir ise grup başkanvekili olduğu için düşüyor.

Tekin Bingöl şu anda Meclis Başkanvekili. Dolayısıyla o da düşüyor. Ulaş Karasu ve Gamze Taşcıer görevine devam edecek. Gökhan Zeybek, Bülent Tezcan, Orhan Sarıbal, Seyit Torun, Tahsin Tarhan, Özgür Karabat ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da devam edecek isimler arasında yer alıyor.

GAYE USLUER VE EREN ERDEM DÖNEMEYECEK

Gaye Usluer ayrıldı. İstifa ettiği için tekrar geri dönemeyecek. Aynı şekilde Eren Erdem de partiden istifa edip ayrıldığı için bu Parti Meclisi’nde yer alamayacak. Bizdeki bilgi bu yönde.

Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı olduğu için listeye giremiyor. Gökhan Günaydın da grup başkanvekili olduğu için liste dışında kalıyor. Hasan Baltacı görevine devam edecek. Gülizar Biçer Karaca ve Devrim Barış Çelik’in de devam edecek isimler arasında olduğu değerlendiriliyor.

Candan Yüceer

Müslim Sarı, Nevaf Bilek, Aysu Bankoğlu, Yaşar Seyman, Candan Yüceer… Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için o da düşecek. Aylin Nazlıaka, Pınar Uzun, Ayça Taşkent, Sevgi Kılıç, Erbil Aydınlık, Gökçe Gökçen, Ahmet Hakan Uyanık, Neslihan Hancıoğlu, Semra Dinçer, Gizem Özcan ve Hasan Efe Uyar da listede yer alan isimler arasında.

15 İSİM HEM KILIÇDAROĞLU HEM DE ÖZEL DÖNEMİNDE GÖREV YAPTI

Bu arada Ali Mahir Başarır da grup başkanvekili olduğu için düşüyor. Bu isimlerden 15’i hem Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hem de Özgür Özel döneminde görev alan isimler.

Tekin Bingöl

52 isim için görev yazısı çıkarılacak. Ancak bunların içinde yaklaşık 15 isim; belediye başkanlığı, grup başkanvekilliği ya da Meclis Başkanvekilliği gibi idari görevler üstlendikleri için Parti Meclisi’nde yer alamayacak. Örneğin Tekin Bingöl, şu anda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un vekili olarak görev yaptığı için Parti Meclisi kadrosunda bulunamayacak.

Bu nedenle boşalan koltuklara, yedek listedeki 15 üye Parti Meclisi’ne dahil edilecek."

Gözler diğer yandan da yedek listesine çevrildi, işte 37. Kurultay PM yedek listesi;

Emre Yılmaz, Mehmet Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Tüm, Cemal Canpolat, Hakkı Akalın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Ali Çelebi, Ahmet Kaya, Aykut Erdoğdu, NEcdet Saraç, Berhan Şimşek, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci

Mehmet Ali Çelebi

Gürkan Hacır yedek listesi ile ilgili olarak; "Bu isimlerden Mehmet Ali Çelebi istifa edip AK Parti'ye geçtiği için listede yer almayacak. Ahmet Kaya Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı görevi üstlendiği için olamaycak. Aykur Erdoğdu tutuklu." dedi.

BERHAN ŞİMŞEK VE GÜRSEL TEKİN GERİ DÖNECEK

Partiden ihraç edilen isimlerin geleceğine yönelik de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hacır; "Bilindiği gibi Berhan Şimşek partiden ihraç edilmişti şuan bu kararın da hükmü kalmamış olacak. Atılan bütün isimler geri döndü. Gürsel Tekin de dahil. Butlan o dönemde alınan kararların hepsinin yok hükmünde sayılması anlamına gelmekte." ifadelerine yer verdi.

