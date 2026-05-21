Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final ilk maçında yarın Olmypiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da milli oyuncu Onuralp Bitim, favori olduklarını ve finale yükselebilmek için en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertli takımda Onuralp Bitim ile Letonyalı oyuncu Arturs Zagars, Telekom Center'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Motivasyonlarının çok yüksek olduğunu belirten Onuralp, "Takımdaki ortam çok güzel. Sezon başından beri son şampiyon ünvanıyla en büyük favori olarak geliyoruz. Ne birinci bitirmek ne de favori olmak, maç kazanılmadan bir şey ifade etmiyor. Sezon başından bu yana çok çalıştık. Hayalini kurduğumuz ve hak ettiğimiz kupayla aramızda Olympiakos engeli var. Bu galibiyeti alıp kupaya bir adım daha atmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

İki takımda da çok kaliteli oyuncular olduğunu aktaran milli basketbolcu, "Maçın belirleyici faktörü savaşmak olacak. Savaşan, daha iyi oynayan ve tecrübesiyle oyuna istediklerini yansıtan taraf finale çıkacak. Bu takım biz olacağız. Fenerbahçe olarak üst üste şampiyonluk.... Önümüzdeki rakip bizi durdurmak için her şeyi yapacak ama biz Fenerbahçe'yiz ve kupayı alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe ile ilk kez Dörtlü Final tecrübesi yaşadığının altını çizen Onuralp Bitim, "Motivasyonum çok yüksek. Anadolu Efes ile de Dörtlü Final'e gelmiştim. Fenerbahçe ile ilk senemde 2 kupanın üstüne bir de Dörtlü Final. Hedefini kurduğumuz her şeye adım adım ilerliyoruz ve başarıyoruz. En önemlisine geldik. Dörtlü Final'de bulunmak, benim için çok heyecanlı ve kariyerim için önemli bir an. Fenerbahçe formasıyla bulunmak da ayrı." şeklinde görüş belirtti.

Arturs Zagars

ARTURS ZAGARS: "KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Fenerbahçe Beko'nun Letonyalı basketbolcusu Arturs Zagars, iyi durumda olduklarını ve Olympiakos karşısında kendilerine güvendiklerini belirtti.

Dörtlü Final'de yer almaktan heyecan duyduğunu dile getiren Zagars, "Kendimizi iyi hissediyoruz ama aynı zamanda kendimize güveniyoruz. Ancak asıl önemli olan sakin kalmak. Herkesin sağlıklı olmasına seviniyoruz. Yarın için mücadeleye hazırız. Olympiakos normal sezonu birinci bitirdi. Üst üste 5. kez Dörtlü Final'e yükseldiler, açıkçası birinci sınıf bir takım. Biz de final için kendimize bir şans yaratmaya ve 40 dakika boyunca iyi oynamaya çalışacağız. Dörtlü Final'de her takım birbirini yenebilir. Ne olacağı belli olmaz. Sadece elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve maçtan sonra sahadan ayrılırken pişmanlık duymayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

