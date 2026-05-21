CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Genel Merkez binasının önü karıştı. Kararı takip eden TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman ve kameraman Burak Taştan öfkeli kalabalığın fiziki saldırısına uğradı, alanda arbede yaşandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal etmesinin ardından CHP Genel Merkezi önü karıştı.

Kararı takip etmek üzere parti binası önünde bulunan TGRT Haber Muhabiri Sait Kahraman ve Kameraman Burak Taştan, alandaki bir grubun fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. Diğer basın mensuplarının da uzaklaştırılmaya çalışıldığı olaylarda, gazetecilere yönelik çirkin müdahale kameralara yansıdı.

CHP önünde TGRT Haber ekibine çirkin saldırı: Arkamdan vurdular, hedef seçildik

"FİZİKİ SALDIRIYA UĞRADIK"

Kahraman o anları şöyle anlattı:

"Sadece bize saldırdılar. Sadece sözlü değil fiziki de bir saldırıydı. Arkamdan vurdular. Şu an TGRT'ye karşı bir saldırı kararı alınmış gibi davrandılar. Biz buradan çekim yaparken de hala bize laf atanlar var.

Emniyet ekiplerinin desteğiyle çekim yapıyoruz. Sivil polisler tarafından korunuyoruz."

NE OLDU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, "davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesince 24 Ekim 2025'te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı.

Buna göre, esas dava ile birleşmesine karar verilen dosyalar yönünden yapılan istinaf başvurularının kabulü ile Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin ilgili kararının kaldırılmasına karar verildi.

Söz konusu davanın kabulüne karar veren Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.

Daire, mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da hükümsüz kaldığına karar verdi.

Kararda, "Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali" nedeniyle "4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine" karar verdi.

Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti.

DAİRENİN KARARI

Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi

üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir."

Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı "oy birliğiyle" aldı.

