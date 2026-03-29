Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki deprem aktivitesinin sona erdiğini açıkladı. Ancak çevre fay hatlarında stres birikiminin başladığını belirterek yeni risklere dikkat çekti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından yürütülen bilimsel çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

"ÖNEMLİ BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Sözbilir, yapılan analizler sonucunda Sındırgı’daki deprem aktivitesinin sona erdiğini belirterek, “Kırılan fay parçalarında stres boşalımı gerçekleşti. Bu bölgede artık önemli bir deprem beklemiyoruz” dedi.

10 AĞUSTOSTAN BU YANA 26 BİN SARSINTI

Depremlerin ardından bölgede yoğun bir hareketlilik yaşandığını aktaran Sözbilir, 10 Ağustos’tan bu yana yaklaşık 26 bin sarsıntının kaydedildiğini söyledi.

Öte yandan Sözbilir, arazi gözlemleri ve jeofizik çalışmalarla, Emendere Fay Zonu boyunca birbirini tetikleyen 5 ayrı fay parçasının kırıldığının tespit edildiğini ifade etti. Araştırmalarda ayrıca dağlık kesimlerde yaklaşık 20 santimetrelik çökme meydana geldiği belirlenirken, bölgedeki stres boşalımının çevredeki fay hatlarını etkilediği ortaya kondu.

"DEPREMLER BU BÖLGELERE GÖÇ ETTİ"

Sözbilir, özellikle kuzeybatı ve güneydoğudaki faylara dikkat çekerek, “Balıkesir merkezine yakın Gelenbe Fay Hattı ile Gördes ve Demirci çevresinde stres birikimi gözlemliyoruz. Depremlerin bu bölgelere doğru göç ettiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Son dönemde Sındırgı’daki sarsıntıların belirgin şekilde azaldığını vurgulayan Sözbilir, artık birkaç günde bir küçük ölçekli depremlerin yaşandığını kaydetti. Prof. Dr. Sözbilir, AFAD tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Sındırgı için deprem riskinin olmadığını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası